На Волыни в маршрутке Ковель – Луцк 29 ноября произошла драка между двумя пассажирками из-за того, что одна из них не захотела надеть маску. Пока женщины дрались, другие пассажиры просто наблюдали за ними и снимали видео на телефон.

Надеть маску женщину заставила только угроза вызвать полицейских. Об этом сообщает местное агентство Конкурент.

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Почему возникла драка между пассажирками

Одна из женщин попросила всех пассажиров маршрутки надеть маски.

Сначала между ними поднялась словесная перепалка, и в конце концов, все пассажиры согласились надеть маски, кроме одной.

Женщина отказалась выполнять карантинные правила из-за якобы отсутствия маски.

Обе пассажирки обменялись «горячими» словечками, после чего начали избивать друг друга – дергать за волосы и обмениваться шлепками.

В результате одной женщине сломали очки.

Что бы ты сдохла, тварь,

– кричала разъяренная хозяйка сломанных очков.

Как видно на опубликованном видео, никто из пассажиров в драку не вмешивался. Некоторые люди вытащили телефоны и снимали инцидент.

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Что грозит украинцам, которые не носят маску

За отсутствие масок в транспорте и общественных местах грозит штраф от 170 до 255 гривен. Протокол правоохранители составляют сразу на месте и решение суда для этого не требуется. Кроме этого, штрафовать должны и представителей сферы услуг, если посетители находятся без масок.

Больше о штрафах за отсутствие маски читайте по ссылке.