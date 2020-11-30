Чтоб ты сдохла, тварь: на Волыни через маску подрались пассажирки автобуса – видео
На Волыни в маршрутке Ковель – Луцк 29 ноября произошла драка между двумя пассажирками из-за того, что одна из них не захотела надеть маску. Пока женщины дрались, другие пассажиры просто наблюдали за ними и снимали видео на телефон.
Надеть маску женщину заставила только угроза вызвать полицейских. Об этом сообщает местное агентство Конкурент.
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Почему возникла драка между пассажирками
- Одна из женщин попросила всех пассажиров маршрутки надеть маски.
- Сначала между ними поднялась словесная перепалка, и в конце концов, все пассажиры согласились надеть маски, кроме одной.
- Женщина отказалась выполнять карантинные правила из-за якобы отсутствия маски.
- Обе пассажирки обменялись «горячими» словечками, после чего начали избивать друг друга – дергать за волосы и обмениваться шлепками.
- В результате одной женщине сломали очки.
Что бы ты сдохла, тварь,
– кричала разъяренная хозяйка сломанных очков.
Как видно на опубликованном видео, никто из пассажиров в драку не вмешивался. Некоторые люди вытащили телефоны и снимали инцидент.
На Волыни подрались пассажирки маршрутки: видео Конкурент (Осторожно! Нецензурная лексика 18+)
Что грозит украинцам, которые не носят маску
За отсутствие масок в транспорте и общественных местах грозит штраф от 170 до 255 гривен. Протокол правоохранители составляют сразу на месте и решение суда для этого не требуется. Кроме этого, штрафовать должны и представителей сферы услуг, если посетители находятся без масок.
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