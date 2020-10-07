Полицейские поймали и задержали ранее судимого 38-летнего жителя Нововолынска. Его подозревают в развращении 14-летнего парня.

Правоохранителям о совершенном преступлении стало известно вечером во вторник, 6 октября. Поймали подозреваемого уже через несколько часов, сообщили в полиции Волынской области.

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Как утверждают полицейские, развращал несовершеннолетнего ранее судимый уроженец соседнего Любомля. Преступление он якобы совершил на территории дачного массива в Нововолынске.

На месте происшествия работали следователи, а также руководители отделения полиции.

Как накажут задержанного

В случае подтверждения причастности подозреваемого к преступлению, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас полицейские только квалифицировали произошедшее как развращение несовершеннолетних. Юридически ранее судимому мужчине пока не предоставили статус подозреваемого. Соответствующие документы правоохранители лишь подготавливают для суда.

В ближайшее время возможному нарушителю закона будут выбирать меру пресечения. Продолжается досудебное следствие.