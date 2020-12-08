Незаконная порубка леса: на Волыни проводят масштабные обыски – фото, видео
В одном из сел Камень-Каширщини Волынской области ищут причастных к незаконной порубке леса. Правоохранители 7 декабря провели более 10 обысков по месту жительства фигурантов дела.
Незаконная порубка леса на Волыни
Подозреваемые могут быть причастны к организации работы незаконных пилорам, где этот лес перерабатывался. Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.
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У правоохранителей есть основания полагать, что часть жителей одного из сел Камень-Каширщини проводят незаконную деятельность, связанную с древесиной.
В течение 7 декабря в домах подозреваемых провели 10 обысков.
Полиция изъяла
- более 20 кубов древесины;
- 18 кубов паллет;
- 9 пультов управления пилорамой.
Основанием для проведения обысков стали сообщения работников лесной отрасли, граждан и информация в СМИ о возможных самовольные порубки леса.
Что грозит подозреваемым
Полицейские открыли уголовное производство по статье о незаконной порубке или незаконной перевозке, хранении, сбыту леса, если это повлекло тяжкие последствия
Виновникам грозит лишение свободы от 5 до 7 лет.
На Волыни обнаружили незаконную порубку леса: Фото Нацполиции
Незаконная порубка леса в Волынской области: смотрите видео
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