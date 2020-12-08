В одном из сел Камень-Каширщини Волынской области ищут причастных к незаконной порубке леса. Правоохранители 7 декабря провели более 10 обысков по месту жительства фигурантов дела.

Незаконная порубка леса на Волыни

Подозреваемые могут быть причастны к организации работы незаконных пилорам, где этот лес перерабатывался. Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

Читайте также Главу Балаклейского лесхоза вместе с 10 подчиненными будут судить за незаконную вырубку леса

У правоохранителей есть основания полагать, что часть жителей одного из сел Камень-Каширщини проводят незаконную деятельность, связанную с древесиной.

В течение 7 декабря в домах подозреваемых провели 10 обысков.

Полиция изъяла

более 20 кубов древесины;

18 кубов паллет;

9 пультов управления пилорамой.

Основанием для проведения обысков стали сообщения работников лесной отрасли, граждан и информация в СМИ о возможных самовольные порубки леса.

Что грозит подозреваемым

Полицейские открыли уголовное производство по статье о незаконной порубке или незаконной перевозке, хранении, сбыту леса, если это повлекло тяжкие последствия

Виновникам грозит лишение свободы от 5 до 7 лет.

Обратите внимание! В Киеве и области ГБР подозревает работников ГП "Киивоблагролис" в незаконной вырубке леса в течение 2,5 года. Их деятельность нанесла ущерб на 87 миллионов гривен.

На Волыни обнаружили незаконную порубку леса: Фото Нацполиции​

Незаконная порубка леса в Волынской области: смотрите видео

.