Жесткая авария произошла 16 ноября на трассе Ковель – Киев возле села Оконск. Легковушка Volkswagen столкнулась с грузовиком Renault Magnum.

В результате ДТП погиб водитель легковушки, сообщили в полиции Волынской области. Сама авария произошла около 12:00.

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Все обстоятельства столкновения двух автомобилей пытаются выяснить следователи.

Что известно о ДТП с фурой и легковушкой на Волыни

По данным правоохранителей, грузовиком Renault Magnum управлял житель Маневичского района Волынской области. Личность второго водителя неизвестна. Ее сейчас устанавливают полицейские.

Судя по всему, удар был очень сильным. После столкновения фура выехала за пределы дороги.



От удара грузовик развернуло перпендикулярно дороге / Фото пресс-службы полиции Волыни

Легковушка вообще далеко отлетела от места столкновения. В поврежденной машине шансов на выживание у водителя не было. Его тело вырезали из машины бойцы ГСЧС.

По факту аварии следователи откроют уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель пострадавшего.



На месте аварии работали спасатели / Фото пресс-службы полиции Волыни