Неуклонный рост больных COVID-19 заставляет врачей готовить новые палаты для пациентов. Кроме пандемии – еще и сезон гриппа и простуды. Медики спрогнозировали, что из-за этого будет расти и потребность больниц в кислороде. Поэтому еще почти 40 палат, а это 80 кислородных точек, в ближайшее время запустят в госпитале на Волыни.

По словам медиков, это позволит обеспечить надлежащее лечение больных, ведь без дыхательного газа большинство пациентов просто не выживут. Подробнее об этом – в материале 24 канала.

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"Сейчас у нас ориентировочно каждую неделю находится на лечении от 70 до 80 больных. В июле и августе было еще 50 – 60", – рассказала медицинский директор ковидного госпиталя Волынской областной больницы Наталья Скальская.

Загружено кислородными станциями 55 больных. И поэтому основной нашей целью является добиться того, чтобы все больные имели доступное адекватное кислородное обеспечение. Это основа лечения,

– заметила Скальская.

Как оборудуют кислородные станции

Кислородную станцию проведут к каждой кровати, чтобы пациент мог дышать стационарно. "Многие больные являются кислородозависимыми. Таких розеток мы планируем на третьем этаже сделать еще 40", – сказал медицинский директор 2-го корпуса Волынской областной клинической больницы Николай Юрко

Он идет из бочки в испаритель, превращается в газообразный кислород и поступает к каждому больному,

– пояснил ответственный за подачу кислорода в палаты Андрей Тищенко.

Именно кислородом с высокими потоками спасают большинство пациентов. В этот госпиталь привозят лишь в средней тяжести или действительно тяжелых больных. Иногда за минуту люди могут вдыхать по 10 – 15 литров кислорода, бывает и больше.

"Кислород надо поставлять больному в адекватном объеме, потому что больные в противном случае задыхаются. Это для них является спасением и той ниточкой, которая их очень часто скрепляет с жизнью. Для того, чтобы обеспечить нормальную подачу кислорода, он должен подаваться централизованно и на высокой скорости – 10 литров и выше", – пояснила Скальская.

В восстановленных легких, доля кислорода должна быть минимум 95%. Для этого больным обычно требуется терапия, которая длится более 10 дней. В ближайшее время вблизи ковидного госпиталя планируют установить еще один 10-тонный кислородный резервуар. Это позволит персоналу чувствовать себя уверенно на случай быстрого роста количества инфицированных на коронавирус.

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