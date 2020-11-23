Вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский побывал в зоне проведения ООС. Там он оценил реальную ситуацию с вооружением и военной техникой, которую используют украинские защитники.

После посещения Уруского есть конкретное представление о том, в чем нуждаются войска и что именно требуется от предприятий оборонной промышленности. Об этом Олег Уруский написал на своей фейсбук-странице.

Смотрите также Есть чем гордиться: командование ОС провело проверку артиллеристов – мощные фото

Имеющийся парк вооружения и военной техники нуждается в обновлении, как путем модернизации, так и наполнением новыми образцами, которые будут отвечать современным вызовам и угрозам, способам и методам ведения войны. Для этого необходимо предпринимать решительные и целенаправленные шаги по развитию собственного научно-технического и промышленного потенциала,

– подчеркнул вице-премьер.

Он также добавил, что пообщался с руководством Генштаба, командованием ООС, командирами и заместителями командиров бригад и батальонов относительно текущей ситуации в зоне проведения операции.



Уруский пообщался с руководством Генштаба, командованием ООС / Фото с фейсбук-страницы вице-премьера

Кроме того, Уруский обсудил с ними состояние оснащения войск, результаты эксплуатации новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники и имеющиеся проблемные моменты.



По словам чиновника, парк вооружения нуждается в обновлении / Фото из соцсетей Уруского

Это интересно Система залпового огня "Ураган" прошла огневые испытания: впечатляющее видео

По словам чиновника, в Минстратегпроме есть конкретное представление о том, куда следует двигаться производителям в процессе обеспечения войск комплектующими и вооружением.