На АЗС в Закарпатье спецназ молниеносно задержал вооруженного рецидивиста с наркотиками – видео
Полицейские отреагировали на заявление жителя села Дунковица Закарпатской области, который заметил оружие у мужчины. Для задержания вероятно опасного нарушителя правоохранители провели спецоперацию.
Поскольку заявитель подробно описал машину злоумышленника, отследить ее копы смогли достаточно оперативно. Мужчину задержали при поддержке бойцов КОРДа, сообщили в полиции Закарпатской области.
Задержанным оказался житель Хмельницкой области, который просидел за решеткой 24 года.
Что известно о спецоперации полиции на Закарпатье
Задержание подозреваемого мужчины проводили на одной из АЗС в селе Верхний Коропец Мукачевского района. Там он остановил свою машину для заправки. Когда же злоумышленник выходил из помещения, к его машине подъехало несколько автомобилей полицейских.
Бойцы КОРДа быстро заломили подозреваемого и положили его лицом в асфальт. Во время обыска правоохранители нашли пакет с наркотическими веществами, а также пистолет.
Мужчину задержали из-за травматического пистолета / Фото пресс-службы полиции Закарпатья
Как выяснилось, 42-летний злоумышленник большую часть своей жизни провел в тюрьме за совершение имущественных преступлений.
Все запрещенные предметы изъяли и направили на экспертизу.
При задержанном был пакет с наркотиками / Фото пресс-службы полиции Закарпатья
Инкриминируют две статьи
По факту нарушения мужчиной закона следователи открыли два уголовных дела – по незаконному хранению наркотиков, а также нелегальному обращению с оружием. Если суд признает вину задержанного, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Тюремные татуировки злоумышленника / Фото пресс-службы полиции Закарпатья
Кроме того, оперативники пытаются выяснить, зачем подозреваемый приехал в Закарпатье.
Задержанный провел за решеткой большую часть жизни / Фото пресс-службы полиции Закарпатья
Смотрите видео задержания мужчины с оружием спецназовцев в Закарпатской области:
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