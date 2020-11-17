Полицейские отреагировали на заявление жителя села Дунковица Закарпатской области, который заметил оружие у мужчины. Для задержания вероятно опасного нарушителя правоохранители провели спецоперацию.

Поскольку заявитель подробно описал машину злоумышленника, отследить ее копы смогли достаточно оперативно. Мужчину задержали при поддержке бойцов КОРДа, сообщили в полиции Закарпатской области.

Задержанным оказался житель Хмельницкой области, который просидел за решеткой 24 года.

Что известно о спецоперации полиции на Закарпатье

Задержание подозреваемого мужчины проводили на одной из АЗС в селе Верхний Коропец Мукачевского района. Там он остановил свою машину для заправки. Когда же злоумышленник выходил из помещения, к его машине подъехало несколько автомобилей полицейских.

Бойцы КОРДа быстро заломили подозреваемого и положили его лицом в асфальт. Во время обыска правоохранители нашли пакет с наркотическими веществами, а также пистолет.



Мужчину задержали из-за травматического пистолета / Фото пресс-службы полиции Закарпатья

Как выяснилось, 42-летний злоумышленник большую часть своей жизни провел в тюрьме за совершение имущественных преступлений.

Все запрещенные предметы изъяли и направили на экспертизу.



При задержанном был пакет с наркотиками / Фото пресс-службы полиции Закарпатья

Инкриминируют две статьи

По факту нарушения мужчиной закона следователи открыли два уголовных дела – по незаконному хранению наркотиков, а также нелегальному обращению с оружием. Если суд признает вину задержанного, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.



Тюремные татуировки злоумышленника / Фото пресс-службы полиции Закарпатья

Кроме того, оперативники пытаются выяснить, зачем подозреваемый приехал в Закарпатье.



Задержанный провел за решеткой большую часть жизни / Фото пресс-службы полиции Закарпатья

Смотрите видео задержания мужчины с оружием спецназовцев в Закарпатской области: