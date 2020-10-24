Задержанным мужчинам по 26, 31, 36 лет соответственно. Об этом сообщает пресс-служба харьковской полиции.

Важно Депутаты приняли законопроект о "ворах в законе": детали

Обратите внимание! Согласно украинскому законодательству, "вор в законе" – это тот, кто "благодаря авторитету, другим личным качествам или возможностям, осуществляет преступное влияние и координирует преступную деятельность других лиц, которые осуществляют преступное влияние".

Верховная Рада 4 июня 2020 года одобрила закон об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом.