Троих вооруженных азербайджанцев задержали в Харькове: видео спецоперации
В Харькове 23 октября правоохранители задержали троих вооруженных граждан Азербайджана. У них изъяли немало пистолетов, автомат, патроны и наркотики.
Задержанным мужчинам по 26, 31, 36 лет соответственно. Об этом сообщает пресс-служба харьковской полиции.
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Что известно о задержании азербайджанцев в Харькове
- Двое из них в марте 2020 года прибыли в Украину с целью подтверждения преступного влияния одного из "воров в законе". Также они вели переговоры с представителями азербайджанских диаспор.
- Правоохранители обнаружили и изъяли у них три пистолета, автомат с глушителем и патроны к оружию. Также силовики нашли пакет с килограммом марихуаны.
- Сейчас злоумышленники находятся в СИЗО. Правоохранители проверяют их причастность к совершению тяжких преступлений на территории Харьковской и других областей Украины.
- Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.
Смотрите видео спецоперации по задержанию злоумышленников: