В Тбилиси 20 ноября мужчина ворвался в здание микрофинансовой организации и захватил в заложники людей. Возле места происшествия заметили еще нескольких вероятных нападающих.

Что известно о нападении

Здание окружила полиция. Об этом сообщили в телеграм-канале "Sputnik Ближнее зарубежье". В МВД Грузии информацию о захвате подтвердили.

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По предварительной информации, неизвестный взял в заложники 9 человек. Кроме этого, он вооружен гранатой. Полиции удалось договориться, чтобы 2 человек отпустили.

Кстати, очевидцы заметили возле здания еще нескольких нападающих. Поэтому правоохранители дежурят во всем районе. Грузинский телеканал также сообщил, что злоумышленников было 5.

Начальник патрульной полиции Грузии Важа Сирадзе призвал журналистов не вести прямые репортажи с места событий. Все для того, чтобы правоохранители могли удачно провести спецоперацию и освободить заложников.

Что известно о нападающем

По информации местных телеграм-каналов, нападающего зовут Леван Зурабишвили. Он требует принять закон о запрете азартных игр.

Как сообщают источники, мужчине якобы отказали в кредите, который ему был необходим, чтобы "отыграться". Вероятно, Зурабашвили – пьян.

Кстати, появилось видео из офиса, где видно нападающего.

Что происходит в Грузии: коротко