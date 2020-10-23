Почему вопрос Будапештского меморандума важен в опросе от Зеленского: объяснение Кулебы
Глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил важность включения вопроса о Будапештском меморандуме на всеукраинский опрос 25 октября. Он считает, что нужна широкая дискуссия о том, какими должны быть гарантии безопасности Украины.
По словам Кулебы, стратегия МИД Украины всегда заключается в использовании всех дипломатических средств для обеспечения нашей безопасности и восстановления территориальной целостности. Об этом он сказал журналистам, сообщает 24 канал.
Кстати Я не могу сказать всю мою стратегию, – Зеленский о гарантиях Будапештского меморандума
Министр отметил, что давно назрела потребность в разговоре о гарантиях безопасности для Украины, поскольку урок 2014 года показывает, что те правовые и политические механизмы безопасности, которые существовали, не сработали.
Мы продолжаем жить рядом с Россией, от географии не убежишь, и поэтому есть вопрос, каким образом мы можем гарантировать безопасность,
– подчеркнул дипломат.
Он добавил, что вопрос, который был включен в пятерку вопросов, на которые украинцам будет предложено ответить 25 октября, собственно и является началом дискуссии. "Не экспертной, а широкой дискуссии о том, какими должны быть гарантии безопасности Украины", – подчеркнул Кулеба.
Что известно о Будапештском меморандуме?Это международное соглашение, которое подписали еще в 1994 году Украина, США, Россия и Великобритания. Тема договора – дальнейший неядерный статус Украины.
В соглашении отметили пункты о гарантиях суверенитета и безопасности для Украины в случае агрессии против нашего государства.