Вопрос Крыма закрыт исключительно в Кремле, – Кулеба о заявлении России по полуострову
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление Кремля о том, что проблемы Крыма не существует. По его словам, вопрос оккупированного полуострова закрыт исключительно в сознании российских властей.
Вопрос возвращения Крыма будет открытым для Украины до тех пор, пока полуостров не вернется к статусу, который у него был до февраля 2014 года. Об этом на брифинге 13 октября заявил Дмитрий Кулеба, сообщает 24 канал.
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Я могу абсолютно четко заявить, что вопрос Крыма "закрыт" исключительно в сознании жителей Кремля. Для мира и для самих русских, которые не обременены пропагандистскими штампами, вопрос Крыма остается открытым, пока он не вернется в состав Украины,
– подчеркнул Кулеба.
Министр добавил, что все преступления и нарушения российской оккупационной администрации в Крыму документируются. "Наступит время, когда Россия понесет за них ответственность", – заметил Кулеба.
Что о Крыме сказали в Кремле
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что их государство якобы будет прилагать усилия, чтобы помочь Украине решить проблему Юго-Востока. Однако проблемы Крыма, по его словам, не существует. Она, мол, вообще не может существовать в рамках отношений России и каких-то стран.