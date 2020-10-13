Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление Кремля о том, что проблемы Крыма не существует. По его словам, вопрос оккупированного полуострова закрыт исключительно в сознании российских властей.

Вопрос возвращения Крыма будет открытым для Украины до тех пор, пока полуостров не вернется к статусу, который у него был до февраля 2014 года. Об этом на брифинге 13 октября заявил Дмитрий Кулеба, сообщает 24 канал.

Интересно Крым продолжает бить рекорды по числу больных коронавирусом

Я могу абсолютно четко заявить, что вопрос Крыма "закрыт" исключительно в сознании жителей Кремля. Для мира и для самих русских, которые не обременены пропагандистскими штампами, вопрос Крыма остается открытым, пока он не вернется в состав Украины,

– подчеркнул Кулеба.

Министр добавил, что все преступления и нарушения российской оккупационной администрации в Крыму документируются. "Наступит время, когда Россия понесет за них ответственность", – заметил Кулеба.

Что о Крыме сказали в Кремле

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что их государство якобы будет прилагать усилия, чтобы помочь Украине решить проблему Юго-Востока. Однако проблемы Крыма, по его словам, не существует. Она, мол, вообще не может существовать в рамках отношений России и каких-то стран.

Обратите внимание! Такое заявление Песков сделал после того, как Президент Украины Владимир Зеленский в интервью рассказал, что надеется заключить с российским лидером мирное соглашение. Все для того, чтобы вернуть оккупированные Крым и Донбасс.