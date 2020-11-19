С тех пор как у министра здравоохранения Максима Степанова подтвердили положительный тест на коронавирус, тогда и заговорили о его вероятной отставке. В Раде говорят, что решение могут рассмотреть уже вскоре.

На внеочередном заседании уже собрали более пол сотни подписей нардепов о его увольнении. В эфире 24 канала Ольга Стефанишина, нардеп фракции "Голос" и член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, прокомментировала ситуацию вокруг слухов с отставкой Степанова.

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По ее словам, вопрос отставки министра сейчас крайне актуален. Поскольку статистика заболеваемости коронавирусом постоянно увеличивается, а в больницах не хватает кислорода. По мнению нардепа, это результат бездействия Степанова.

Нам известно, что решение об увольнении министра уже приняли. Есть проект постановления об этом,

– отметила Стефанишина.

Она считает, что глава Минздрава должен покинуть свой пост и по его бездействию должны проводить расследование.

О внеочередном заседании

Как отметила нардеп, внеочередное заседание, на котором рассмотрят вопрос об отставке Степанова состоится еще до 1 декабря.

Почему заговорили об отставке Степанова

Министр здравоохранения Максим Степанов 14 ноября 2020 года получил положительный тест на коронавирус, сейчас чиновник находится на самоизоляции.

Уже 16 ноября нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в Офисе Президента и Кабмине согласовали отставку главы Минздрава Максима Степанова. По его словам, еще 13 ноября в Кабинете министров подписали документ, который начнет процесс увольнения министра, из-за чего он начал экстренно искать голоса против собственной отставки.

Как сообщил нардеп, после того, как Степанов узнал, что голоса за его отставку уже есть – он ушел "на больничный".

Сам министр уже прокомментировал слухи о своем вероятном увольнении с должности. Он отметил, что имеет конструктивные, рабочие отношения с президентом Зеленским. А нардепов, которые распространяют информацию о его отставке, обвинил в том, что они "причастны к тому состоянию медицины, в котором она находится сейчас".

О вероятном увольнении Степанова, а также о вакцине от COVID-19 смотрите в видео: