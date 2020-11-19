Вопрос об отставке Степанова до сих пор актуален: в "Голосе" говорят, что решение уже приняли
С тех пор как у министра здравоохранения Максима Степанова подтвердили положительный тест на коронавирус, тогда и заговорили о его вероятной отставке. В Раде говорят, что решение могут рассмотреть уже вскоре.
На внеочередном заседании уже собрали более пол сотни подписей нардепов о его увольнении. В эфире 24 канала Ольга Стефанишина, нардеп фракции "Голос" и член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, прокомментировала ситуацию вокруг слухов с отставкой Степанова.
К теме Готовы ли "слуги" отправить Степанова в отставку: мнения разделились
По ее словам, вопрос отставки министра сейчас крайне актуален. Поскольку статистика заболеваемости коронавирусом постоянно увеличивается, а в больницах не хватает кислорода. По мнению нардепа, это результат бездействия Степанова.
Нам известно, что решение об увольнении министра уже приняли. Есть проект постановления об этом,
– отметила Стефанишина.
Она считает, что глава Минздрава должен покинуть свой пост и по его бездействию должны проводить расследование.
О внеочередном заседании
Как отметила нардеп, внеочередное заседание, на котором рассмотрят вопрос об отставке Степанова состоится еще до 1 декабря.
Почему заговорили об отставке Степанова
- Министр здравоохранения Максим Степанов 14 ноября 2020 года получил положительный тест на коронавирус, сейчас чиновник находится на самоизоляции.
- Уже 16 ноября нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в Офисе Президента и Кабмине согласовали отставку главы Минздрава Максима Степанова. По его словам, еще 13 ноября в Кабинете министров подписали документ, который начнет процесс увольнения министра, из-за чего он начал экстренно искать голоса против собственной отставки.
- Как сообщил нардеп, после того, как Степанов узнал, что голоса за его отставку уже есть – он ушел "на больничный".
- Сам министр уже прокомментировал слухи о своем вероятном увольнении с должности. Он отметил, что имеет конструктивные, рабочие отношения с президентом Зеленским. А нардепов, которые распространяют информацию о его отставке, обвинил в том, что они "причастны к тому состоянию медицины, в котором она находится сейчас".
О вероятном увольнении Степанова, а также о вакцине от COVID-19 смотрите в видео:
Поделиться новостью