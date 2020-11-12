Своими решительными действиями президент Владимир Зеленский не допустил, чтобы Украина потеряла безвиз с Евросоюзом. Это могло быть одним из последствий скандального решения КСУ об отмене антикоррупционной реформы.

Вопрос безвиза удалось решить благодаря срочному заседанию СНБО, которое Зеленский собрал 27 октября. Об этом рассказал Игорь Жовква, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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На сегодня могу сказать, что такую ​​горячую фазу напряжения, в том числе с вопросом безвизового режима – отмены или приостановления действия безвизового режима, который существует между Украиной и Евросоюзом, – мы сняли,

– отметил Жовква.

Что спасло безвиз

На заседании СНБО приняли ряд важных решений. В частности, восстановить публичный доступ к электронным декларациям.

Кроме того, Зеленский внес в Раду законопроект о роспуске всех судей. Это немного успокоило западных партнеров Украины, которых потрясло одиозное решение КСУ.

Жовква отметил: президент сделал все возможное, теперь очередь Верховной Рады.

"Законы у нас принимает не Президент, а парламент. Соответствующие законопроекты сейчас в парламенте. Президент внес свой законопроект. Провел консультации с партнерами. Провел телефонные переговоры с президентом Венецианской комиссии Джанни Букиккио, которая будет предоставлять свою юридическую экспертизу", – подчеркнул Жовква.

Обратите внимание! 27 ноября Конституционный Суд Украины отменил антикоррупционную реформу. Фактически теперь чиновники смогут безнаказанно лгать в декларациях. Такое решение возмутило мировое сообщество. Подробнее о скандале читайте здесь.