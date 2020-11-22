Основными темами 2 дня встречи глав государств и правительств стран "Большой двадцатки" является защита климата и устойчивое экономическое развитие. Однако никаких решений не ожидают из-за демарша пока действующего президента США Дональда Трампа.

Второй день саммита G20: основное

В столице Саудовской Аравии продолжается саммит глав государств и правительств стран "Большой двадцатки" (G20), сообщает DW.

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Однако из-за пандемии в этом году работают в режиме онлайн-конференции.

Главные темы для обсуждения 22 ноября:

защита климата;

устойчивое экономическое развитие.

Согласно заявлению хозяина встречи – короля Саудовской Аравии Салмана, главное внимание следует уделить таким аспектам:

переработка отходов и сокращение объемов потребления ресурсов;

уменьшение количества отходов и выбросов углекислого газа;

сокращение потерь энергии.

В своей речи во время открытия встречи король Салман призвал лидеров G20 возглавить международное сообщество в деле сохранения и защиты окружающей среды. Он выступает за сохранение коралловых рифов и биоразнообразия, а также за экономное отношение к ресурсам.

Демарш Трампа и его последствия

Несмотря на призывы организаторов никакие решающие решения во второй день саммита не смогут принять. Причина – недавний выход США из Парижского климатического соглашения.

Пока еще действующий президент США Дональд Трамп, выступая 22 ноября в режиме видеочата, заявил, что Соединенные Штаты вышли из этой сделки из-за того, что этот международный акт является "очень несправедливым и односторонним".

Также Трамп похвастался, что США под его руководством вышли из сделки, чтобы не потерять "миллионы американских рабочих мест". Он также считает, что участие США в этой сделке могло бы означать для них также потерю "триллионов долларов", которые попали бы взамен к "худшим загрязнителям в мире".

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Справка. В 2020 году саммит глав государств и правительств стран G20 организовала Саудовская Аравия. На членов клуба самых мощных государств мира приходится более 85% мирового ВВП и две трети мирового населения.