В ходе опроса 25 октября, анонсированного Зеленским, украинцев не будут спрашивать о языке или статусе Донбасса. Это будут "нормальные вопросы, о которых спорят в обществе", – заявил глава фракции "Слуга народа" Арахамия.

Президент Зеленский в день местных выборов 25 октября анонсировал опрос мнения людей, но из 5 обещанных вопросов известен пока только один – о пожизненном заключении для коррупционеров , напоминает 24 канал.

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Председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал 14 октября в эфире одного из украинских телеканалов, чего точно не будут касаться вопросы в опросе.

Вопросы Зеленского не затронут Донбасс и язык

Арахамия отказался "воровать хлеб президента", который сам должен быть "ньюсмейкером в этом вопросе". Но в то же время заверил, что "нет никакой зрады" в вопросах, которые будут задавать украинцам 25 октября.