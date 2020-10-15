"Никакой зрады нет": какие темы в опросе от Зеленского не будут затрагивать
В ходе опроса 25 октября, анонсированного Зеленским, украинцев не будут спрашивать о языке или статусе Донбасса. Это будут "нормальные вопросы, о которых спорят в обществе", – заявил глава фракции "Слуга народа" Арахамия.
Президент Зеленский в день местных выборов 25 октября анонсировал опрос мнения людей, но из 5 обещанных вопросов известен пока только один – о пожизненном заключении для коррупционеров, напоминает 24 канал.
К теме Опрос Зеленского повлияет на явку на выборах и на результаты голосования, – Милованов
Председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал 14 октября в эфире одного из украинских телеканалов, чего точно не будут касаться вопросы в опросе.
Вопросы Зеленского не затронут Донбасс и язык
Арахамия отказался "воровать хлеб президента", который сам должен быть "ньюсмейкером в этом вопросе". Но в то же время заверил, что "нет никакой зрады" в вопросах, которые будут задавать украинцам 25 октября.
Нет ничего о Донбассе, об особом статусе, о языке. Никаких вопросов, которые сейчас политические оппоненты пытаются разогнать – не будет. Это нормальные вопросы, по которым спорят в обществе,
– пояснил депутат.
Опрос 25 октября – тестирование "техник народовластия"
Он также добавил, что таких опросов вскоре станет больше, а опрос на выборах следует воспринимать как своеобразную репетицию:
- Во время выборов развернута инфраструктура, поэтому есть возможность опробовать "эти разнообразные техники проявлений народовластия".
"Мы работаем, чтобы использовать и электронные опросы", – заинтриговал Арахамия.
Юридической силы опрос 25 октября не имеет
Арахамия заверил, что "юридической силы в этом (опросе – 24 канал) никакой нет".
- Плюс этого мероприятия – это возможность изучить те или иные вопросы благодаря большой выборке, которая повысит "точность ответов".
К слову, в Офисе Президента тоже заявили, что анонсированный президентом Зеленским опрос в день проведения местных выборов не будет иметь прямых юридических последствий.