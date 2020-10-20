Сервис мониторинга публичных реестров Opendatabot провел в своем телеграм-боте масштабный опрос. Он касался 5 вопросов от Владимира Зеленского, ответы на которые президент хочет узнать 25 октября.

В сети провели масштабный опрос по вопросам от Зеленского

Телеграмм канал PavlovskyNews 19 октября сообщил, что в течение нескольких часов Opendatabot получил более 120 000 ответов на вопросы Зеленского. В итоге поддержку получили 4 из 5.

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Среди проголосовавших большинство не поддержали создание свободной экономической зоны на Донбассе. Вот все результаты опроса в интернете:

Вопрос о пожизненном заключении за коррупцию в крупных размерах – 91 258 голос за, 29 740 против.

Вопрос о свободной экономической зоне на Донбассе – 42 391 голос за, 75 950 против.

Вопрос об уменьшении количества депутатов Верховной Рады – 103 900 голосов за, 13 741 против.

Вопрос о легализации медицинского каннабиса – 89 532 голосов, 27 213 против.

Вопрос о Будапештском меморандуме – 100 869 голосов за, 13 597 против.

Заметим, 24 каналу директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто сказал, что опрос Зеленского будет стоить минимум 2 миллиона долларов.

Коротко об опросе Зеленского

13 октября Президент Зеленский призвал украинцев прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября. А заодно и ответить на пять вопросов в анкете от волонтеров.



Вопросы Зеленского / Инфографика 24 канала

Опрос не будет иметь юридических последствий. Таким образом, как сказал Зеленский, он лишь хочет узнать мнение людей по важным для общества проблем.