Люди в Беларуси протестуют уже 71 день. В воскресенье, 18 октября, традиционно в столице страны Минске произошло несколько акций. В то же время силовики снова стали применять спецсредства и силу.

Взрывы в Минске

По данным оппозиционных белорусских ресурсов, ближе к 17:00 начался разгон митингующих, и силовики применили свето-шумовые гранаты. В частности, подобные взрывы можно было слышать возле универмага Беларусь, передает 24 канал.

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Взрывы в центре Минска: смотрите видео

Между тем, возле станции метро "Партизанская" начались столкновения между протестующими и силовиками. Также слышны взрывы и можно увидеть большое количество правоохранителей в балаклавах.

Можно услышать и выстрелы

В Минской милиции утверждают, что их сотрудники несколько раз были вынуждены выстрелить в воздух. А причина такого шага – митингующие скобы в них бросали камни.

Жесткие задержания продолжаются

Силовики в балаклавах хватают всех, кто попадается им под руку. Такое можно увидеть не только в центре, но и у других районах Минска. Известно, что они неожиданно прибывают группами и в тонированных микроавтобусах. Среди задержанных есть и журналисты.

Видео жестокого задержания на Партизанском проспекте в Минске

Также в городе – много военной и спецтехники, в том числе водометы.

Военная и спецтехника на улицах Минска: смотрите видео

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Добавим, что в Беларуси уже больше 2 месяцев подряд не утихают протесты: граждане страны выходят на улицы своих городов с демонстрациями. Так они выражают свое несогласие с результатами президентских выборов. Больше о протестах в Беларуси можете узнать по ссылке.