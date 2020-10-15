В одесском детском саду 4-летняя девочка получила серьезные травмы. Однако воспитатели не помогли ребенку.

Досадный случай произошел во время прогулки в детсаду. Из-за полученных травм девочка сейчас находится в больнице. Об этом сообщает ТСН.

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Несмотря на то, что девочку сразу начало тошнить, воспитатели не вызвали врача, а уложили ребенка спать. Родители узнали об инциденте только вечером, когда забирали ее домой. Только тогда для ребенка вызвали скорую. Из-за халатности воспитателей к вечеру ее состояние ухудшилось. Врачи обнаружили у девочки сотрясение мозга и перелом черепа.

По словам родителей, работники детсада просили не рассказывать врачам, что девочка получила травмы именно там во время прогулки.

Понаблюдайте за дочкой вечером. Если она будет плохо себя чувствовать, то обратитесь в медучреждение. Я вас умоляю не говорить, что это произошло в детском саду,

– пересказывал отец.

Сейчас детали этого инцидента уже расследует полиция.