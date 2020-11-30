Печерский районный суд Киева привлек к административной ответственности депутата от фракции "Слуга народа". Причиной стало нарушение законодательства.

Депутат пытался узнать в Генеральной прокуратуре об одном из досудебных расследований. Об этом сообщили в пресс-служба САП.

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Пользуясь депутатским полномочиям, представитель "Слуги народа" в своем обращении в прокуратуру хотел выяснить детали расследования о деятельности его собственной фирмы.

По данным САП, нардеп является основателем указанного общества, а информация в его запросе имеет частный интерес. Это является грубым нарушением законов "О статусе народного депутата Украины" и "О предотвращении коррупции".

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За такие нарушения прокуроры САП инициировали вопрос о проверке таких действий депутата в условиях "реального конфликта интересов".

По результатам проверки, НАПК направило в суд протокол об административном нарушении,

– сообщили в пресс-службе.

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В то же время суд признал народного избранника виновным и вынес приговор о взыскании штрафа. Это постановление Печерского районного суда уже вступило в силу.