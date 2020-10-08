В апелляционной палате ВАКС пытаются добиться возобновления дела о многомиллиардных убытках из-за "Роттердам+". Его прокурор САП закрыл еще в конце августа. Антикоррупционер Виталий Шабунин считает, что нет никакой причины не возобновить дело.

Об этом он сказал в эфире 24 канала. И привел свои аргументы, почему. В частности, причиной является то, что прокурор ни разу не исследовал полностью все материалы. Он этого даже не отрицал .

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Поэтому нет никакой причины дело не восстановить. Речь идет не об осуждении людей, не о тюрьме просто завтра. Мы хотим, чтобы дело попало в суд. Этого решения мы ждем на решение ВАКС,

– отметил Шабунин.

Но, по его словам, есть нюанс: следующим шагом, после возобновления дела Антикоррупционным судом, будет заменить этого прокурора на другого. А это решение будет принимать генпрокурор Венедиктова.

У меня к ней целый список претензий. Но к общению с ней об изменении прокурора мы идем.

Есть ли шансы компенсации убытков

По мнению Шабунина, это очень далекая перспектива. Он считает, что, как минимум, кто-то точно сядет в тюрьму – чиновники и руководители ДТЭК.

Справка. Судьи и прокуроры пытались закрыть дело "Роттердам+". Подробнее об этом – читайте здесь.

Смотрите полностью видео разговора с Виталием Шабуниным: