"Гуцульщина" снова будет курсировать: восстановят движение поезда Киев – Рахов
В Укрзализныце приняли решение восстановить движение поезда "Гуцульщина". Поезд № 357/358 Киев – Рахов будет курсировать уже с 18 декабря.
"Гуцульщина" будет курсировать ежедневно
Билеты на поезд можно приобрести уже онлайн или же в железнодорожных кассах. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
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"Гуцульщина" будет курсировать ежедневно в составе 12 вагонов. Из них – 1 спальный, 5 купейных и 6 плацкартных.
Ключевые станции формирования пассажиропотока на маршруте поезда:
- Тернополь;
- Чертков;
- Кицмань;
- Коломыя:
- Яремче;
- Ворохта;
- Ясиня;
- Рахов.
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Отметим, что в Укрзализныце уже анонсировали возобновление движения ряда поездов. Кроме того, часть маршрутов продлят, а также увеличат периодичность курсирования поездов. Обещают и дополнительные поезда.
Возобновят движение таких поездов:
- № 13/14 Киев – Солотвино (Тересва) ежедневно из столицы с 13 декабря, обратно с 14 декабря.
- № 26/25 Одесса – Львов (Ужгород)/Рахов ежедневно из Одессы с 13 декабря, обратно с 14 декабря.
- № 58/57 Ковель – Одесса через день из Ковеля с 13 декабря, из Одессы с 14 декабря.
- № 70/69 Мариуполь – Львов ежедневно из Мариуполя с 13 декабря, из Львова – с 15 декабря.
- № 138/137 Хмельницкий – Лисичанск с 13 декабря ежедневно из Хмельницкого, обратно 14 декабря.
- № 357/358 Киев – Рахов ежедневно с 18 декабря из Киева, с 19 декабря – из Рахова.
- № 745/746 Киев — Славское ежедневно с 15 декабря в обоих направлениях.
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