В Укрзализныце приняли решение восстановить движение поезда "Гуцульщина". Поезд № 357/358 Киев – Рахов будет курсировать уже с 18 декабря.

"Гуцульщина" будет курсировать ежедневно

Билеты на поезд можно приобрести уже онлайн или же в железнодорожных кассах. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

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"Гуцульщина" будет курсировать ежедневно в составе 12 вагонов. Из них – 1 спальный, 5 купейных и 6 плацкартных.

Ключевые станции формирования пассажиропотока на маршруте поезда:

Тернополь;

Чертков;

Кицмань;

Коломыя:

Яремче;

Ворохта;

Ясиня;

Рахов.

Обратите внимание! Ознакомиться с графиком движения поезда № 357/358 Киев – Рахов можно здесь.

На новогодние праздники обещают больше поездов

Отметим, что в Укрзализныце уже анонсировали возобновление движения ряда поездов. Кроме того, часть маршрутов продлят, а также увеличат периодичность курсирования поездов. Обещают и дополнительные поезда.

Возобновят движение таких поездов: