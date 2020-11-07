Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что Украина обязательно восстановит контроль за своими границами в ныне оккупированных Донецкой и Луганской областях. Он призвал пограничников готовиться к этому дню.

Нужно еще очень много сделать, чтобы границы Украины были модернизированы, обеспечены всеми техническими и информационными инструментами для защиты от врага. Об этом Владимир Зеленский заявил во время поездки на Луганщину, где он посетил отделение инспекторов пограничной службы "Рассыпное", пишет Офис Президента Украины.

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Ни одного слабого места на границе не должно быть. Для нас это не просто вопрос экономики и противодействия контрабанде. Это стратегический вопрос для национальной безопасности Украины,

– подчеркнул глава государства.

Он подчеркнул, что гибридное противостояние на востоке, которое сейчас до сих пор продолжается, создает особые угрозы. Впрочем Украина – едва ли не единственное государство в Европе, что умеет этим угрозам противостоять.

Кроме того, общаясь с пограничниками, президент выразил убеждение, что Украина полностью восстановит контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях.

Верховный главнокомандующий подчеркнул, что восстановление контроля за границей – это необходимая предпосылка по безопасности для развертывания следующего позитивного политического процесса в Донецке и Луганске.

"Именно наши пограничники будут теми, кто засвидетельствует, что деокупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей состоялась сполна", – заявил Владимир Зеленский, призвав пограничников "готовиться к этому дню".



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