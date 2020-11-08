В зоне боевых действий на Донбассе украинская сторона продолжает восстанавливать поврежденную инфраструктуру. В частности, продолжаются работы по восстановлению моста через железнодорожные пути автомобильной трассы Харьков – Дебальцево.

Подробнее о восстановлении моста на трассе Харьков – Дебальцево

Детали работ обнародовал пресс-центр Операции объединенных сил. По данным штаба, в течение недели в подготовленные скважины будущих несущих опор моста установили и залили бетоном металлические конструкции.

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Продолжается восстановление моста через железнодорожные пути автомобильной трассы Харьков – Дебальцево / Фото пресс-центра ООС

Кроме того, группа разминирования обследовала прилегающую к мосту территорию. В то же время в рамках работ убирают остатки бетонных блоков старого путепровода. Он был разрушен в 2014 году в результате боевых действий.



Предыдущий мост был разрушен в 2014 году в результате боевых действий / Фото пресс-центра ООС

Руководство Операции объединенных сил подчеркивает, что работы проводят по плану и в определенные сроки.



Все работы обещают завершить вовремя / Фото пресс-центра ООС

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Завершаются строительные работы на контрольных пунктах пропуска в Золотом и Счастье.

На площадке КПВВ "Счастье" установили автобусную остановку.

В районе КПВВ "Золотое" работники Лисичанского райавтодора очистили обочину дороги от кустарника, веток. Также отремонтировали барьерное и тросовую ограждение и покрасили мост.

Добавим, что за безопасностью и режимом прекращения огня в районе работ следят воины ООС, украинская сторона в СЦКК (Общий центр по контролю и координации вопросов прекращения огня) и наблюдательные патрули миссии ОБСЕ.

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За порядком в районе проведения работ следят, в частности, представители Украины в СЦКК / Фото пресс-центра ООС