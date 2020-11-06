Очередной транш тормозят, потому что у Международного валютного фонда остается много вопросов к Украине. Они касаются антикоррупционной сферы, реформы судебной ветви власти и конфигурации правления Национального банка.

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский отметил, что сейчас в Украине очень хорошая ситуация с торговым балансом. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

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Торговый баланс Украины

По его словам, поскольку коронакризис глобально уменьшил цену украинского импорта, то нет фундаментальных причин для того, чтобы ослабевала гривна.

Восстановление программы с МВФ – это основной вопрос. Пока этого не будет, в Украине будет висеть навес неопределенности, ожидания девальвации. Так будет, даже если он не будет опираться на реальные потоки экспорта и импорта украинских товаров и услуг,

– подтвердил Вышлинский.

По его мнению, Украина – это не Турция, которая очень зависит от туризма, и не Россия или Нигерия, которые зависят от экспорта нефти.

В чем проблема с Нацбанком

Эксперт подтвердил, что МВФ воспринимает хуже, чем невыполнение условий действующей программы, просмотр тех обязательств, которые страна выполнила ранее и за которые она уже получила кредитные деньги.

"Проблема в том, что от нас бегут деньги, которые вкладывали иностранцы в покупку украинских государственных облигаций в гривнах. Они продают гривну и покупают иностранную валюту, так как не доверяют экономической политике нынешнего правительства и стабильности гривны. Иностранцы видят, что процентные ставки снизились, несмотря на то, что есть ожидания относительно девальвации в будущем из-за проблем с политической независимостью НБУ", – сказал директор.

Отметим! Верховная Рада 5 ноября 2020 года приняла проект Госбюджета на 2021 год, в котором Кабмин предусмотрел 270 миллиардов дефицита. Его часть в Министерстве финансов планировали латать как раз заимствованиями от МВФ. Но если сотрудничество в ближайшее время не удастся восстановить, правительство будет вынуждено пересмотреть бюджет еще раз и уменьшить расходы.

Сотрудничество на паузе

По словам Вышлинского, проблема заключается в том, что новый глава НБУ решил сформировать в правлении свою команду, вопреки закону, который собственно и предполагает постепенную замену членов правления и работу до конца их контрактов

Закон о Национальном банке

Есть закон о Национальном банке, который приняли в 2015 году. Он был одним из основных требований предыдущей программы сотрудничества с Международным валютным фондом после большого кризиса 2014 – 2015 годов. Закон предусматривал очень жестокую процедуру смены правления НБУ для того, чтобы исключить политическое влияние на принятие решений Национального банка, в частности на решение о замене председателя.

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Что предусматривает Госбюджет-2021 / Инфографика 24 канала