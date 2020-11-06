Коронакризис уменьшил цену импорта, – эксперт о торговом балансе Украины
Очередной транш тормозят, потому что у Международного валютного фонда остается много вопросов к Украине. Они касаются антикоррупционной сферы, реформы судебной ветви власти и конфигурации правления Национального банка.
Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский отметил, что сейчас в Украине очень хорошая ситуация с торговым балансом. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.
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Торговый баланс Украины
По его словам, поскольку коронакризис глобально уменьшил цену украинского импорта, то нет фундаментальных причин для того, чтобы ослабевала гривна.
Восстановление программы с МВФ – это основной вопрос. Пока этого не будет, в Украине будет висеть навес неопределенности, ожидания девальвации. Так будет, даже если он не будет опираться на реальные потоки экспорта и импорта украинских товаров и услуг,
– подтвердил Вышлинский.
По его мнению, Украина – это не Турция, которая очень зависит от туризма, и не Россия или Нигерия, которые зависят от экспорта нефти.
В чем проблема с Нацбанком
Эксперт подтвердил, что МВФ воспринимает хуже, чем невыполнение условий действующей программы, просмотр тех обязательств, которые страна выполнила ранее и за которые она уже получила кредитные деньги.
"Проблема в том, что от нас бегут деньги, которые вкладывали иностранцы в покупку украинских государственных облигаций в гривнах. Они продают гривну и покупают иностранную валюту, так как не доверяют экономической политике нынешнего правительства и стабильности гривны. Иностранцы видят, что процентные ставки снизились, несмотря на то, что есть ожидания относительно девальвации в будущем из-за проблем с политической независимостью НБУ", – сказал директор.
Сотрудничество на паузе
По словам Вышлинского, проблема заключается в том, что новый глава НБУ решил сформировать в правлении свою команду, вопреки закону, который собственно и предполагает постепенную замену членов правления и работу до конца их контрактов
Закон о Национальном банке
Есть закон о Национальном банке, который приняли в 2015 году. Он был одним из основных требований предыдущей программы сотрудничества с Международным валютным фондом после большого кризиса 2014 – 2015 годов. Закон предусматривал очень жестокую процедуру смены правления НБУ для того, чтобы исключить политическое влияние на принятие решений Национального банка, в частности на решение о замене председателя.
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