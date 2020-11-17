В Беларуси снизят уровень участия в инициативе Евросоюза "Восточное партнерство" до экспертного. Причиной является "политизированный подход" западных партнеров.

Такое предложение поддержали на одном из совещаний. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает БЕЛТА.

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По его словам, представители некоторых государств ввели санкции в отношении Беларуси. Макей отметил, что такие поступки в стране не могут оставить без внимания. В частности, в Беларуси решили снизить участие в инициативе до экспертного уровня.

Мы видим, что есть попытки политизировать ряд инфраструктурных, межрегиональных проектов в рамках этой инициативы,

– заявил Макей.

Согласно этому решению, в инициативе "Восточное партнерство" Беларусь будут представлять не руководители министерств, а их эксперты.

Обратите внимание! Послы Евросоюза 4 ноября 2020 года согласовали введение санкций против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Подробнее об этом – читайте здесь.

По словам Макея, инициатором такого развития событий была не белорусская сторона. Он также добавил, что это лишь ответ на "негативные заявления и конкретные действия" западных партнеров Беларуси, которые вмешиваются во внутренние дела страны.

Что известно об инициативе "Восточное партнерство"