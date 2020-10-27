Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что решение его суда в отношении директора НАБУ Артема Сытника является действующим. Он настаивает, что ОАСК принимает решение по закону.

По словам Вовка, оппоненты Украины всегда подменяют закон политической целесообразностью. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Обратите внимание Решение ОАСК является попыткой захвата власти, – юрист о постановлении против Сытника

Подозреваемый по нескольким уголовным статьям глава Окружного админсуда Киева отметил, что якобы оппоненты Украины "всегда проигрывают и будут проигрывать".

Немного дров в огонь по поводу вчерашнего решения ОАСК в виде отдельного постановления относительно невыполнения решения КСУ по Сытнику,

– написал Вовк.

Что этому предшествовало