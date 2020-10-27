Вовк прокомментировал решение ОАСК относительно Сытника
Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что решение его суда в отношении директора НАБУ Артема Сытника является действующим. Он настаивает, что ОАСК принимает решение по закону.
По словам Вовка, оппоненты Украины всегда подменяют закон политической целесообразностью. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
Обратите внимание Решение ОАСК является попыткой захвата власти, – юрист о постановлении против Сытника
Подозреваемый по нескольким уголовным статьям глава Окружного админсуда Киева отметил, что якобы оппоненты Украины "всегда проигрывают и будут проигрывать".
Немного дров в огонь по поводу вчерашнего решения ОАСК в виде отдельного постановления относительно невыполнения решения КСУ по Сытнику,
– написал Вовк.
Что этому предшествовало
- 26 октября суд решил восстановить в должности бывшего руководителя подразделения детективов НАБУ Александра Кареева, в рамках иска Кареева выдали отдельное определение "об устранении причины и условий, способствующих нарушению законодательства".
- В соответствующем постановлении суд обязал Минюст вычеркнуть из Единого реестра информацию о Сытнике как директоре НАБУ. Основанием якобы было решение КСУ, который признал незаконным указ о назначении Артема Сытника.
- ОАСК принял решение принимая во внимание решение КСУ, а также отметил, что Сытник якобы потерял полномочия директора еще 28 августа.
- Также суд направил в Госбюро указание открыть уголовное дело относительно невыполнения Сытником решения Конституционного суда, незаконного присвоения властных полномочий и попытки незаконного захвата власти.