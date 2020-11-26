Национальное антикоррупционное бюро просит разрешения задержать подозреваемых судей окружного админсуда столицы, в частности его главу Павла Вовка. Он систематически не является на допросы. Эксперты говорят, что Вовк скрывается.

Такое мнение высказала юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербань в эфире 24 канала. И добавила, что Вовк говорит что ни он, ни другие судьи ОАСК не являются подозреваемыми, потому что ему это выгодно.

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По ее словам, глава ОАСК будет отрицать очевидные факты и использовать для этого любые поводы. Также закон предусматривает, что подозрение можно вручать по почте, если подозреваемое лицо избегает встречи и скрывается. Это и делает Вовк.

Павел Вовк находится в систематических отпусках, которые сам себе выписывает. В промежутках между отпусками, он на больничном и не находится дома. Так он скрывается от НАБУ,

– отметила Щербань.

Перспектива ходатайств НАБУ о задержании судей ОАСК

Дело в том, что эти ходатайства должна подать еще и генпрокурор Ирина Венедиктова, поэтому НАБУ вынужденно обращаться к ней. Только потом можно будет обращаться к Антикоррупционному суду.

"Это дело показательно и может продемонстрировать, вообще способна ли система институтов в нашей стране побороть такого уровня "судейскую мафию". Судьба этого дела – это судьба судебной реформы", – считает юрист.

Хочет ли Зеленский ликвидировать ОАСК

Как отметила юрист, уже есть главный элемент противодействия судьям – это петиция о ликвидации ОАСК, которую уже подписали 25 тысяч граждан. Ее теперь должен рассмотреть президент Владимир Зеленский. Собственно, он сейчас консультируется по этому поводу.

Также сегодня стало известно, что Высший совет правосудия получил обращение от Зеленского и будет высказывать свою позицию. Впрочем, они могут возразить ликвидации, но их мнение не обязательно будут учитывать.

"Есть шанс, что Зеленский решился начать процесс ликвидации суда. Здесь вопрос выживания самого президента", – сказала эксперт.

К слову, главу ОАСК Павла Вовка и ряд судей подозревают в:

попытке захватить государственную власть;

участии в преступной организации;

злоупотреблении властью.

Обратите внимание! 24 ноября Высший антикоррупционный суд в очередной раз отложил рассмотрение ходатайств по избранию меры пресечения в отношении главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, его заместителя и других судей этого суда. Вовк не приходил на все 5 предназначенных заседаний. Читайте на 24 канале больше о деле Павла Вовка и ОАСК.