Судья Вовк из Печерского суда приказал снять подозрение с судьи Вовка из Окружного админсуда Киева. По странному совпадению, в Украине действительно есть 2 судьи Вовка: скандальные и зашкваренные. Они пересеклись и судейская солидарность сделала свое дело.

Нет смысла думать, является ли решение законным или нет. Печерский суд вообще не должен был его рассматривать. Это отметила эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик в эфире 24 канала.

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По ее словам, Павел Вовк своими действиями показал, что в Украине происходит кривосудие. Ведь правосудием это назвать нельзя.

Очевидно, что этим он просто насмехается над всем украинским обществом,

– сказала Чижик.

Она сообщила, что судья пошел в Печерский суд только потому, что сам сомневается в законности того, что делает. Именно в той юстиции он может решить свои вопросы гораздо проще.

Стиль Вовка

"Я думаю, это вполне в стиле Павла Вовка. Особенно если вспомнить записи, которые обнародовало ранее Национальное антикоррупционное бюро", – отметила эксперт. Она добавила: Вовк продемонстрировал всему обществу, что он контролирует всю судебную систему, кроме Высшего антикоррупционного суда, которого боится.

Галина Чижик утверждает, что он делает это для того, чтобы максимально сейчас вставлять палки в колеса НАБУ и не допустить рассмотрения этого дела Высшим антикоррупционным судом.