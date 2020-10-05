Вовка и его коллег-судей вызывают в НАБУ: детали
Председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка и трех его коллег ждут в антикоррупционном бюро. Судей приглашают для участия в процессуальных действиях.
Судьи должны принять участие в процессуальных действиях
Появиться в НАБУ судьи должны 9 и 12 октября. Об этом говорится на сайте Антикоррупционного бюро.
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Кому поступили повестки:
- Павлу Вовку;
- Евгению Аблову;
- Игорю Погрибниченку;
- Владимиру Келеберде.
Повестка Павлу Вовку / Фото пресс-службы НАБУ
Главное о деле судей Окружного админсуда
- НАБУ продемонстрировало записи, на которых якобы зафиксированы намерения Вовка и других судей узурпировать судебную власть в стране.
- Также судей обвинили в неправосудных решениях в пользу политических элит и бизнесменов.
- 17 июля 2020 года главе и четырем судьям ОАСК сообщили о подозрении.
- Подозрение передали руководителю аппарата Окружного админсуда и отправили заказными письмами по почте домой.
- Причина: судьи узнали о намерениях следствия и физически не находились по месту работы и проживания.
- НАБУ объявило в розыск голову ОАСК, его заместителя, трех судей и двух экс-членов ВККС.
- На рабочих местах они появились только после объявления в розыск. И тогда уже сообщение о подозрении вручили им лично.