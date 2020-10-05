Председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка и трех его коллег ждут в антикоррупционном бюро. Судей приглашают для участия в процессуальных действиях.

Судьи должны принять участие в процессуальных действиях Появиться в НАБУ судьи должны 9 и 12 октября. Об этом говорится на сайте Антикоррупционного бюро. К теме "Пленки Вовка": голову Госсудадминистрации отстранили от должности Кому поступили повестки: Павлу Вовку;

Евгению Аблову;

Игорю Погрибниченку;

Владимиру Келеберде.

Повестка Павлу Вовку / Фото пресс-службы НАБУ Главное о деле судей Окружного админсуда НАБУ продемонстрировало записи, на которых якобы зафиксированы намерения Вовка и других судей узурпировать судебную власть в стране.

Также судей обвинили в неправосудных решениях в пользу политических элит и бизнесменов.

17 июля 2020 года главе и четырем судьям ОАСК сообщили о подозрении.

Подозрение передали руководителю аппарата Окружного админсуда и отправили заказными письмами по почте домой.

Причина: судьи узнали о намерениях следствия и физически не находились по месту работы и проживания.

НАБУ объявило в розыск голову ОАСК , его заместителя, трех судей и двух экс-членов ВККС.

, его заместителя, трех судей и двух экс-членов ВККС. На рабочих местах они появились только после объявления в розыск. И тогда уже сообщение о подозрении вручили им лично.