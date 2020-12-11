Италия – первая страна Европы, которая столкнулась с пандемией COVID-19. Доклад о ней был профинансирован правительством Кувейта и проведен ученым ВОЗ Франческо Замбоном и 10 его коллегами со всей Европы.

Издание The Guardian сообщило эксклюзивную новость: ВОЗ скооперировалась с Италией и убрала скандальный доклад о смертности от COVID-19 и безответственности политиков страны ЕС. Документ должен был предотвратить смерти в будущем. 24 канал перевел основные моменты.

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ВОЗ и Италия в заговоре: как так произошло

Италия – первая страна Европы, которая столкнулась с пандемией COVID-19. Доклад о ней был профинансирован правительством Кувейта и проведен ученым ВОЗ Франческо Замбоном и 10-ю его коллегами со всей Европы.

Это было сделано, чтобы предоставить информацию странам, которые еще не пострадали. Он получил название "Непредсказуемый вызов: первый ответ Италии на коронавирус" и появился на сайте 13 мая. Но исчез уже через сутки, как The Guardian сообщало в августе.

В нем было 102 страницы, на которых Италию обвиняли в использовании старого плана, который не обновлялся с 2006 года. Страна была не готова, госпитали были вынуждены работать "импровизировано, креативно и хаотично". Первые формальные правила появились только через некоторое время. Но доклад убрали по запросу Раньери Герри – помощника генсека по стратегическим иницативам.

До работы в ВОЗ он 3 года (2014-2017 гг.) был главой отдела превентивного здоровья в Минздраве Италии. Именно в его обязанности входило обновление эпидемического плана в соответствии с требованиями ВОЗ и Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний. Сейчас Герра входит в состав команды по борьбе с болезнью в Италии.

Основной конфликт произошел между Замбоном и Геррой, когда первому стали поступать повестки на допрос. Впрочем, во Всемирной организации здравоохранения отвечали – ученый и все его коллеги защищены дипломатическим иммунитетом.

Когда я получил первую повестку, я сообщил в юридический отдел. Я хотел поехать, мне есть что сказать. Но они сказали, что у меня иммунитет,

– рассказал Замбон The Guardian.

В конце концов, три повестки от региональной итальянской прокуратуры остались без внимания. Замбон даже признался, что Герра угрожал уволить его с работы, если он не уберет ремарки о устаревшем плане.

Политическая игра на высшем уровне

ВОЗ не сообщила, почему убрала текст; внутреннее расследование тоже не проводилось, несмотря на риски для нейтралитета и прозрачности организации.

В начале декабря только было отмечено, что там нашли "неточности и несоответствия". Замбон отвечает, что правительство там не критиковали, но указывали, что "все дальнейшие планы после 2006 года просто копировались и вставлялись без перемен". В 2017 году его просто "подтвердили, но не обновили".

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Результат исследований в конце концов дошел до министра здравоохранения Роберто Сперанца. Электронная переписка между ним, Замбоном, Геррой и Гансом Клюге (директор бюро ВОЗ в Европе) отражают договоренность о содержании доклада в тайне. Эти письма стали основой для документального фильма Report на канале Rai.

Ученый Франческо Замбон уверен в пользе своего доклада / Фото euPrevent

Франческо Замбон уверен: если бы его работу не убрали, то она могла бы спасти много жизней не только в Италии.

Я в отчаянии написал всем чиновникам, включая генсека, с предупреждением об опасности блокировки доклада,

– говорил он.

А по факту вышел конфликт интересов внутри, который оказался важнее, чем обработка уроков Италии.

Герра также просил Замбона "не забывать, что Италия заплатила 10 миллионов долларов США добровольного взноса ... как признание того, что мы сделали сейчас". Клюге ответил: "моей проблемы это не снимает. Министр очень разочарован".

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Но дальше идет странная фраза: "Кувейт счастлив, теперь надо чтобы и Минздрав был счастлив". Сам орган сказал, что это "не официальный документ ВОЗ, его никогда не направляли в министерство".

Сперанца, впрочем, обвинил медицинских чиновников. Мол, реформы для повышения прозрачности нужны. Его и премьера Конте уже допросили следователи в Бергамо.

ВОЗ объяснила для Guardian, что пока итальянский документ был оффлайн, они ввели новый механизм, созданный в начале пандемии. Он нацелен на лучшие практики, внутренние проверки и предупреждение ошибок государствами-членами. Поэтому текст про итальянские провалы уже не "поднимали". Организация также отметила, что "должным образом обновила процедуры публикации".

Если прокуратура Бергамо докажет, что с 2006 года план просто утверждался, то всем министрам здравоохранения и председателям правительства с 2013 года грозит как минимум специальный суд министров.