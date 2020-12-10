В ВОЗ заговорили о "вакцинном национализме": что это значит
На фоне подготовки к вакцинации людей от COVID-19 в мире развивается "вакцинный национализм". Бедные люди не знают, когда смогут получить вакцину.
Вакцину нужно рассматривать как "глобальное общественное благо". В частности, ее должны получить страны Африки. Об этом заявил Генсек ООН Антонио Гутерреш, сообщает АР.
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Что еще сказал Гутерреш
- Генсек ООН просит в течение 2 месяцев выделить 4,2 миллиарда долларов для программы Всемирной организации здравоохранения COVAX.
- COVAX – это проект по закупке и доставке вакцин для беднейших слоев населения мира.
- Сейчас в 54 странах Африки зарегистрировано более 2,2 миллиона случаев заражения COVID-19. Кроме того, умерли уже более 53 тысяч инфицированных.
- Вакцины должны быть доступны для всех. Однако большинству африканских стран не хватает финансирования для адекватного реагирования на кризис, в частности, из-за снижения спроса и цен на их экспортные товары.
В ВОЗ уже заявили, что проект COVAX потребует дополнительно 23,9 миллиарда долларов в 2021 году.
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