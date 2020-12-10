На фоне подготовки к вакцинации людей от COVID-19 в мире развивается "вакцинный национализм". Бедные люди не знают, когда смогут получить вакцину.

Вакцину нужно рассматривать как "глобальное общественное благо". В частности, ее должны получить страны Африки. Об этом заявил Генсек ООН Антонио Гутерреш, сообщает АР.

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Что еще сказал Гутерреш

Генсек ООН просит в течение 2 месяцев выделить 4,2 миллиарда долларов для программы Всемирной организации здравоохранения COVAX.

COVAX – это проект по закупке и доставке вакцин для беднейших слоев населения мира.

Сейчас в 54 странах Африки зарегистрировано более 2,2 миллиона случаев заражения COVID-19. Кроме того, умерли уже более 53 тысяч инфицированных.

Вакцины должны быть доступны для всех. Однако большинству африканских стран не хватает финансирования для адекватного реагирования на кризис, в частности, из-за снижения спроса и цен на их экспортные товары.

В ВОЗ уже заявили, что проект COVAX потребует дополнительно 23,9 миллиарда долларов в 2021 году.

Обратите внимание! Всего в мире по состоянию на 10 декабря зафиксировано более 68 миллионов зараженных коронавирусом. Умерли 1,57 миллиона инфицированных.