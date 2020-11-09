Возле Азербайджана сбили российский вертолет: есть погибшие – видео
У границы с Азербайджаном 9 ноября сбили российский вертолет. Воздушный транспорт сопровождал колонну военной базы России в Армении.
Что известно об авиакатастрофе
По предварительной информации, 2 человека погибли. Об этом сообщает ТААС со ссылкой на Минобороны России. Еще один человек госпитализирован с травмами средней тяжести.
Кстати Азербайджанские войска подступают к Степанакерту: армяне массово бегут из города – видео
По информации учреждения, вертолет "Ми-24" сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса. В момент удара вертолет сопровождал колонну военной базы Армении. Сейчас руководство военной базы РФ устанавливает тех, кто стрелял по вертолету.
Авария произошла около 18:00 возле села Ерасх в Армении, на границе с Азербайджаном.
Вероятное место падения вертолета:
Поделиться новостью