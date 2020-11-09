У границы с Азербайджаном 9 ноября сбили российский вертолет. Воздушный транспорт сопровождал колонну военной базы России в Армении.

Что известно об авиакатастрофе

По предварительной информации, 2 человека погибли. Об этом сообщает ТААС со ссылкой на Минобороны России. Еще один человек госпитализирован с травмами средней тяжести.

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По информации учреждения, вертолет "Ми-24" сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса. В момент удара вертолет сопровождал колонну военной базы Армении. Сейчас руководство военной базы РФ устанавливает тех, кто стрелял по вертолету.

Авария произошла около 18:00 возле села Ерасх в Армении, на границе с Азербайджаном.

Обратите внимание! Боевые действия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. В начале ноября Азербайджан заявил об увольнении города Шуши. Также в Баку отметили, что подступают к столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанкерту. Подробнее о ходе конфликта читайте по ссылке.

Вероятное место падения вертолета: