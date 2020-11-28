Возле буксира "Аметист" море загрязнено в 3,8 раза выше нормы
Нефтепродуктов в морской воде возле судна "Аметист" – в 3,8 раза больше, чем разрешено. Это зафиксировали специалисты Государственной экологической инспекции в Черноморском морском порту.
25 ноября на причале в Александровке Одесской области начал тонуть буксир "Аметист". Вокруг судна образовалось пятно из нефтепродуктов. Площадь загрязнения – почти 500 квадратных метров. Об этом сообщил Правительственный портал.
Начало истории Delfi-2: под Черноморском идет на дно спасательное судно, произошла утечка топлива
26 ноября Администрация морских портов Украины (АМПУ) официально опровергла информацию о загрязнении. Однако представители Госэкоинспекции совместно с пограничниками прибыли на место инцидента, итаки зафиксировали пятна на воде.
- Руководитель ГЭИ (Государственная экологическая инспекция) Андрей Мальованый обвинил АМПУ, что там знали о ситуации с "Аметистом" и хотели скрыть катастрофу.
- По этому заявлению полиция начала уголовное производство.
Буксир "Аметист" / Фото Укринформа
27 сентября Мальованый сообщил, что "площадь загрязнения составила 490 квадратных метров".
Было заметно, что кто-то хотел скрыть эти следы с помощью сорбента. Пробы воды, взятые инспекторами, показали, что уровень загрязнения нефтепродуктами превышает норму в 3,8 раза,
– подчеркнул глава ГЭИ.
Вода у "Аметиста" загрязнена / Фото Укринформ
Буксир "Аметист", напомним, построен в 1977 году. Его не эксплуатировали, но держали на балансе Морской поисково-спасательной службы.
Поделиться новостью