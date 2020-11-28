Нефтепродуктов в морской воде возле судна "Аметист" – в 3,8 раза больше, чем разрешено. Это зафиксировали специалисты Государственной экологической инспекции в Черноморском морском порту.

25 ноября на причале в Александровке Одесской области начал тонуть буксир "Аметист". Вокруг судна образовалось пятно из нефтепродуктов. Площадь загрязнения – почти 500 квадратных метров. Об этом сообщил Правительственный портал.

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26 ноября Администрация морских портов Украины (АМПУ) официально опровергла информацию о загрязнении. Однако представители Госэкоинспекции совместно с пограничниками прибыли на место инцидента, итаки зафиксировали пятна на воде.

Руководитель ГЭИ (Государственная экологическая инспекция) Андрей Мальованый обвинил АМПУ , что там знали о ситуации с "Аметистом" и хотели скрыть катастрофу.

По этому заявлению полиция начала уголовное производство.



Буксир "Аметист" / Фото Укринформа

27 сентября Мальованый сообщил, что "площадь загрязнения составила 490 квадратных метров".

Было заметно, что кто-то хотел скрыть эти следы с помощью сорбента. Пробы воды, взятые инспекторами, показали, что уровень загрязнения нефтепродуктами превышает норму в 3,8 раза,

– подчеркнул глава ГЭИ.



Вода у "Аметиста" загрязнена / Фото Укринформ

Буксир "Аметист", напомним, построен в 1977 году. Его не эксплуатировали, но держали на балансе Морской поисково-спасательной службы.