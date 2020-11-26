Экологические активисты заявили о значительном росте уровня радиции в Чернобыльской зоне отчуждения. В Госагентстве по управлению зоной отчуждения объяснили, что аномальные показатели спровоцировала плановая проверка датчиков.

В общественной организации Save Dnipro сначала сообщили о всплеске уровня радиации 17 и 18 ноября. Впоследствии соответствующее сообщение в фейсбуке обновили, добавив туда объяснение Госагентства.

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Что привлекло внимание активистов

По информации Save Dnipro, 17 и 18 ноября на станции мониторинга возле хранилища отработанного ядерного топлива СВЯП-2 вырос уровень радиации. Мол, он достигал аж 124 000 нЗв/ч. Такой показатель почти в 600 раз превышает норму для этой местности.

Несколько меньший рост уровня радиации зафиксировали на станции "Отводной канал" и даже возле населенных пунктов за пределами Чернобыльской зоны отчуждения.

Экоактивисты подчеркнули, что именно 18 ноября в хранилище СВЯП-2 впервые разместили отработанное ядерное топливо, которое будут хранить там до 100 лет. Также не исключили вариант, что из Чернобыльской зоны могли что-то вывозить.



Первая партия отработанного ядерного топлива в Чернобыле / Фото Евгения Солонины

Кроме этого, в Save Dnipro также сообщили, что консультировались по этому вопросу со специалистами. Те заверили, что перемещение отработанного ядерного топлива не могло бы привести к такому загрязнению.

Что произошло на самом деле

В Госагентстве по управлению зоной отчуждения отреагировали на сообщение активистов. Там объяснили, что "значительное" увеличение радиационного фона произошло из-за проверки датчиков. Сейчас показатели в пределах нормы.

Заметим, что уровень радиации в зоне отчуждения контролируют, используя автоматизированную систему. Датчики измерения, которые в нее входят, размещены на территории всей зоны, промплощадки ЧАЭС и в Славутиче.

Важно! Чтобы проверить работу датчиков, их пришлось облучить стандартным источником высокой мощности. Именно из-за этого на 1,5 – 2 часа соответствующие показатели выросли.