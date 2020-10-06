Первая в Украине змеиная ферма в селе Солонка не смогла пережить пандемию коронавируса – ее закрывают. Молодых змей выпустили в лес, а остальных – забили на мясо.

Ферма проработала всего 1 год. Пандемия коронавируса очень повлияла на бизнес украинских предпринимателей, сообщает ZAXID.NET.

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Как работала змеиная ферма до пандемии коронавируса

Змеиную ферму открыли летом 2019 года под Львовом. Сначала львовские предприниматели Ирина и Иван Юськевичи выращивали и заготавливали улиток. Змеи стали для них приложением к основному бизнесу.

Владельцы фермы выращивали ужей и полозов. Предприниматели хотели заготавливать и продавать их мясо. Стоимость одной змеи не разглашают, однако на онлайн-сервисах одного полоза можно приобрести за 1000 гривен.

По словам владелицы фермы, змеи жили в специально оборудованном террариуме. Они хорошо пережили зиму и даже дали потомство. В общем пресмыкающихся можно забивать через три года. Именно за это время они вырастают достаточно. Однако владельцы закрыли змеиную ферму раньше.

Как коронавирус повлиял на работу змеиной фермы

Оказалось, что змеи могут быть носителями Covid-19, пришлось свернуть это направление. Когда взорвался коронавирус и карантин, взрослых особей мы забили и сами полакомились их мясом. Мелких – выпустили в дикую природу,

- рассказала фермерша.

До начала кризиса на ферме жили более 50 змей. Однако, по словам владелицы, все инвестиции в этот бизнес "сгорели". Если бы фермерам удалось воплотить в жизнь свои планы, то с одного блюда с мясом змеи они получили бы 3 – 4 тысячи гривен прибыли

"Одной змейкой можно накормить 3 – 4 человек. Вес змей небольшой, но это блюдо не для того, чтобы наесться, а, скорее, чтобы попробовать", – пояснила предпринимательница.

Пострадал и другой бизнес Юскевичей – выращивание улиток

Фермерша рассказала, что улиточный бизнес также пострадал. Из-за пандемии коронавируса предприниматели не смогли экспортировать 36 тонн улиток в Европу – Италию, Испанию и Францию. Для украинских фермеров это огромный объем продукции. До карантина они экспортировали в Европу 75% всех улиток.

Огромную партию улиток владельцам фермы пришлось раздать. Кроме проблем с улиточным и змеиным бизнесом предприниматели потеряли около 90% людей, которые приходили на экскурсии. Юськевич рассказала, что убытки компании за это время равны сотням тысяч гривен.

Какие планы на будущее у фермеров

Сейчас фермеры планируют начать другой бизнес. Они планируют выращивать индеек, уток и кроликов и переориентироваться на ресторанный формат. От улиток предприниматели не будут отказываться, но змей разводить больше не планируют.