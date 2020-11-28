В День памяти жертв Голодомора, 28 ноября, в Харькове вспыхнули столкновения между активистами патриотических организаций, в частности Нацкорпуса, и неизвестными. Инцидент произошел возле Мемориального комплекса жертвам Голодомора рядом с окружной дорогой.

Подробнее о столкновениях на Мемориале жертвам Голодомора в Харькове

О столкновениях заявили сами патриоты. Также они выложили соответствующее видео. Об этом сообщает Kharkiv Today.

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Акция Нацкорпуса возле Мемориала жертвам Голодомора в Харькове и столкновения: смотрите видео

Кроме того, в Нацкорпусе рассказали, что столкновения спровоцировали люди, которые охраняют название "Фельдман экопарк" (буквы установлены рядом с Мемориальным комплексом). Конфликт произошел после того, как националисты решили установить щиты, которые будут напоминать о Голодоморе. Но им пытались помешать это сделать 50 "спортсменов, охранявших забор и буквы".

Стычки у Мемориала памяти жертв Голодомора в Харькове: видео

Тема Голодомора и памяти об этой страшной трагедии очень чувствительная сегодня. На Харьковщине нет захоронений и Мемориал памяти жертв Голодомора – пока единственное благоустроенное место памяти в области,

– отметили в Нацкорпусе.

В конце концов патриотам все же удалось установить баннеры с надписью "Голодомор" и "Мы помним" с фамилиями организаторов геноцида. Также они зажгли файеры.

Нацкопус провел акцию на Мемориале жертвам Голодомора / Фото из соцсетей

На месте инцидента работали правоохранители. В полиции Харьковской области отметили, что мероприятия памяти жертв Голодомора в регионе прошли без нарушений правопорядка.

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Завершение акции Нацкорпуса ко Дню памяти жертв голодоморов: смотрите видео

Коротко о Голодоморах в Украине

В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921 – 1923, 1932 – 1933 и голод 1946-1947 годов .

и голод . Самым масштабным был Голод 1932 – 1933 годов – именно его сейчас называют геноцидом украинского народа, совершенным сталинским режимом.

– именно его сейчас называют геноцидом украинского народа, совершенным сталинским режимом. Украинские крестьяне стали следующими жертвами тогдашней власти после тотальных репрессий в отношении украинской интеллигенции и духовенства.

Массовому голоду в Украине предшествовал ряд событий. Речь прежде всего об указах о наказании за невыполнение планов заготовки зерна и разгроме кулацких групп.

Террор голодом, который длился в Украине в 1932 – 33 годах в течение 22-х месяцев, унес жизни почти 4 миллионов человек.

В СССР эта тема долгое время запретной. А 80-х годах прошлого века ее начали исследовать.

Сейчас в Украине, согласно закону от 2006 года "О Голодоморе", голод 1932 – 1933 годов расценивается как акт геноцида украинского народа , а его "публичное отрицание ... признается надругательством над памятью миллионов жертв Голодомора, унижением достоинства украинского народа и является противоправным".

, а его "публичное отрицание ... признается надругательством над памятью миллионов жертв Голодомора, унижением достоинства украинского народа и является противоправным". Кроме того, постановлением Апелляционного суда Киева от 13 января 2010 года советских руководителей – Иосифа Сталина, Вячеслава Молотова, Лазаря Кагановича, Павла Постышева, Станислава Косиора, Власа Чубаря, Менделя Хатаевича – признано виновными в организации Голодомора в Украине.

7 декабря 2016 года украинские парламентарии призвали и другие государства признать Голодомор геноцидом украинского народа. На данный момент это сделали 17 государств.

Еще 10 стран в официальных обращениях осудили Голодомор как акт уничтожения человечества. В то же время Голодомор 1932 – 1933 годов в Украине был признан актом геноцида на региональном и муниципальном уровне в 8 странах.

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Что следует знать о Голодоморах в Украине: смотрите видео 24 канала