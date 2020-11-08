После сообщениям СМИ о победе на выборах демократа Джо Байдена команда действующего президента Дональда Трампа провела пресс-конференцию. Однако выбрала для этого достаточно странное место.

Где провели конференцию

Мероприятие состоялось в садоводческом магазине Four Seasons Total Landscaping в штате Филадельфия, сообщает The New York Times. Напротив магазина расположен крематорий. Неподалеку также секс-шоп.

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К слову, на пресс-конференции выступал личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

Заметим, событие анонсировал Трамп в твиттере: "Новостная конференция адвокатов. Four Seasons, Филадельфия, 11:00". Однако политику пришлось уточнить место проведения мероприятия еще раз. Дело в том, что многие подумали о другом заведение, которое имеет такое же название Four Seasons – один из отелей канадской сети.

Just arrived at the location for the big news conference announced by President Trump.

Slightly surreal location... not the Four Seasons Hotel but a landscaping business in an industrial estate on edge of Philadelphia... more @SkyNews https://t.co/sUtAAN6n0D pic.twitter.com/u13mBFHFaS — Mark Stone (@Stone_SkyNews) November 7, 2020

Почему так случилось

Оказалось, Трамп тоже думал, что его команда забронировала люксовый отель для пресс конференции. Однако Джулиани и член штаба действующего президента Кори Левандовски решили провести пресс-конференцию в садоводческом магазине, так как он расположен в наиболее лояльной к республиканцам части города.

Смотрите видео пресс-конференции Команды Трампа:

Что сказал Джулиани на пресс-конференции

Джулиани сообщил, что Дональд Трамп не признает результаты выборов.

По его словам, сейчас 600 тысяч бюллетеней "находятся под вопросом".

Обратите внимание! Выборы президента США состоялись 3 ноября. По предварительным результатам, победу одержал Байден. Он получил от 273 до 290 голосов, Трамп – 213 – 214. Подробнее читайте здесь.

Кстати, о выборе места для пресс-конференции шутят пользователи соцсетей.



Шутки сети / фото dvillella via Twitter