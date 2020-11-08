Возле секс-шопа и крематория: адвокат Трампа провел пресс-конференцию в магазине для садоводов
После сообщениям СМИ о победе на выборах демократа Джо Байдена команда действующего президента Дональда Трампа провела пресс-конференцию. Однако выбрала для этого достаточно странное место.
Где провели конференцию
Мероприятие состоялось в садоводческом магазине Four Seasons Total Landscaping в штате Филадельфия, сообщает The New York Times. Напротив магазина расположен крематорий. Неподалеку также секс-шоп.
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К слову, на пресс-конференции выступал личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани.
Заметим, событие анонсировал Трамп в твиттере: "Новостная конференция адвокатов. Four Seasons, Филадельфия, 11:00". Однако политику пришлось уточнить место проведения мероприятия еще раз. Дело в том, что многие подумали о другом заведение, которое имеет такое же название Four Seasons – один из отелей канадской сети.
Почему так случилось
Оказалось, Трамп тоже думал, что его команда забронировала люксовый отель для пресс конференции. Однако Джулиани и член штаба действующего президента Кори Левандовски решили провести пресс-конференцию в садоводческом магазине, так как он расположен в наиболее лояльной к республиканцам части города.
Смотрите видео пресс-конференции Команды Трампа:
Что сказал Джулиани на пресс-конференции
- Джулиани сообщил, что Дональд Трамп не признает результаты выборов.
- По его словам, сейчас 600 тысяч бюллетеней "находятся под вопросом".
Кстати, о выборе места для пресс-конференции шутят пользователи соцсетей.
Шутки сети / фото dvillella via Twitter
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