Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба откровенно заявил, что сейчас полный безвиз с Великобританией даже не стоит на повестке дня. Вместо этого он заявил о возможности упрощения визового режима, который существует сегодня.

Полный безвиз с Великобританией – такой, который Украина имеет сейчас с Евросоюзом – не в повестке дня. Об этом Дмитрий Кулеба заявил в интервью изданию "Новое время".

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Я всегда говорю людям правду, и поэтому не хочу плодить никакие лишние ожидания. Британская сторона, к сожалению, крайне скептически относится к этому (безвизовому режиму с Украиной – 24 канал),

– заявил глава МИД.

Вместо этого он отметил, что Министерство иностранных дел сейчас непосредственно занимается либерализацией визового режима, упрощением, оптимизацией визовых процедур с Британией. В этом вопросе министр прогнозирует "нормальный результат".

Кроме того, глава украинской дипломатии прокомментировал недавний визит делегации Украины в Великобританию. Подписанные соглашения он назвал новым этапом отношений, но подчеркнул, что такие амбициозные переходы не происходят за один день.

"МИД много месяцев вело переговоры с британцами по новому соглашению о стратегическом партнерстве и о свободной торговле. Министерства обороны взаимодействовали. Это не решение одного дня", – пояснил Дмитрий Кулеба.