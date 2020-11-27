Возможен ли локдаун, станет понятно уже через неделю, – Офис Президента
Первые результаты от внедрения карантина выходного дня будут заметны уже через неделю. Именно тогда станет понятно, нужно ли в Украине вводить полный локдаун.
Правительство советуется с местными властями относительно введения более жестких ограничений, чтобы не было "местного сепаратизма". Об этом в интервью Олесе Бацман рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
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Возможен ли локдаун, мы поймем после того, как пройдем третьи выходные на карантине, и будем принимать решение,
– сказал Тимошенко.
По его словам, сейчас правительство пытается сбить темпы роста заболеваемости COVID-19, чтобы стабилизировать ситуацию. И за это время увеличивает количество койкомест.
Нет четкого показателя предельного количества новых случаев инфицирования за сутки, при котором медицинская система не будет справляться. Важным является число выздоровевших, продолжительность пребывания в больницах и тому подобное.
Тимошенко рассказал, что недавно была встреча с городскими головами, чиновниками и эпидемиологами относительно эпидемической ситуации и влияния карантинных мероприятий на экономику. "Если будет локдаун, то мы обеспечим полную коммуникацию, и она будет заранее", – подчеркнул политик.
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Что о локдауне сказал Степанов
Перед усилением карантинных ограничений правительство обращает внимание на один показатель – способность медицинской системы оказывать помощь.
По состоянию на пятницу при общем количестве 55 886 выделенных под COVID-19 коек заняты 27 887 коек (49,9%). Ситуация напряженная, но полностью контролируемая. Это единственный показатель, который влияет на внедрение локдауна,
– подчеркнул Степанов.
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