На всеукраинском опросе 25 октября одним из вопросов был Будапештский меморандум. Незадолго до опроса украинская делегация посетила Великобританию, которая была подписантом меморандума. О том, как Британия воспринимает такую инициативу Украины, рассказал глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Визит в Великобританию был историческим, а уровень партнерских и стратегически-партнерских отношений государств сейчас является таким, каким не был раньше. Об этом Андрей Ермак рассказал в интервью проекту "VIP с Натальей Мосейчук", сообщает 24 канал.

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Британцы во время этих переговоров спрашивали, чем они могут помочь, как мы это видим, какой может быть роль Великобритании в решении войны на Донбассе, в вопросе деоккупации Крыма и т. д,

– заявил глава президентского офиса.

Он подчеркнул, что все вопросы, с которыми президент обратился к людям, "вызвали очень большой интерес украинцев". Глава канцелярии президента заявил, что некоторые из этих вопросов уже могут заложить в законопроекты.

"Вопросы такие, как свободная экономическая зона, которые требуют общественного обсуждения, – безусловно, будут и в дальнейшем обсуждаться. Те вопросы, которые могут быть уже направлены в виде законопроектов, действительно могут попасть уже в парламент", – пояснил Андрей Ермак.

Кто еще подписывал Будапештский меморандум:

Сначала было четверо подписантов:

Великобритания,

США,

Украина,

Россия.

Впоследствии к меморандуму решили присоединиться также Китай и Франция.

Впрочем, украинские власти рассматривают сейчас и более широкий вариант – платформу деоккупации Крыма, к которой будут привлечены многие стратегические партнеры Украины.

Свое согласие на участие в этой платформе уже выразили США, Великобритания, Словения, Турция и Словакия. Франция сейчас рассматривает вопрос о присоединении к инициативе.