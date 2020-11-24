Баталии вокруг президентской гонки в США не прекращаются. Дональд Трамп в судах терпит поражение, а Джо Байден уверенно представляет новую команду Белого дома. Но главной звездой последних дней в Америке неожиданно стал позапрошлый президент Барак Обама. В штатах всё больше говорят о том, сможет ли Обама влиять на новоизбранного Байдена и как это отразится на политике Белого дома.

О том, может ли 44 президент США Барак Обама стать неформальным 46-м. Как именно он повлияет на планы Байдена в отношении России – читайте в блоге "Теории заговора" на 24 каналі.

К теме Як корумпований бос, – Обама розкритикував Путіна і назвав Росію страшною

Барак Обама неожиданно для всех резко ворвался в американскую политику несколько дней назад. Он в один момент появился на телевидении, радио, в интернете и даже на полках книжных магазинов.

Его имя в один момент зазвучало с новой силой. И это в тот момент, когда Трамп один за другим проигрывает суды по пересчету голосов в отдельных штатах. Дело в том, что на прошлой неделе вышли мемуары бывшего президента США под названием "Земля обетованная".

Сопоставив это второе пришествие Обамы с возможными назначениями в команду Байдена людей из орбиты 44 президента, западная пресса тут же запестрила заголовками о том, что Барак возвращается в американскую политику и именно он может стать главной неформальной опорой новоизбранного президента.

Прозвучали даже предположения о том, что теперь вот всё вернется на круги своя и Байден просто продолжит политику своего бывшего босса.

Что известно о книге Обамы

Вернемся на минуту к мемуарам Обамы. В первые же сутки книга показала, кто действительно интересен американцам, уставшим от правления Дональда Трампа. Книга разошлась рекордным тиражом в 890 тысяч экземпляров за сутки.



Ккнига Обамы / Фото BBC

Ожидается, что откровения Обамы станут самыми продаваемыми в истории среди всех президентских мемуаров. И это только первый том мемуаров, в которых Обама пишет об американской политике, личной жизни и, что важно, о встречах с мировыми лидерами.

Сам Обама утверждает, что книга вышла именно сейчас, потому что он не хотел как-то повлиять на ход выборов, но стоило ей появиться, как стало понятно – она точно повлияет на формирование новой американской политики, в том числе и в отношении России.

Обама о Росии

К примеру, Обама вспоминает, как в далеком 2009 году он приехал в Москву и встретился с тогдашним премьером Владимиром Путиным. С первых строк Обама не церемонясь сравнивает Путина с символом коррупции в Америке – чикагскими политиками. Обама пишет, цитирую:

Путин напомнил мне мужчин того типа, которые когда-то заправляли чикагской политикой – воспитанные улицей, жесткие, лишенные сантиментов типы; узколобые, которые никогда не выходили за рамки своего ограниченного опыта и которые расценивали крышу, взятки, шантаж, обман и периодически возникавшее насилие как законные методы своей деятельности,

– написал он.

И тут же добавляет, что, в комплексе с этим, Путин 45 минут плакался и жаловался ему на то, какая Америка плохая и что американцы никогда не любили россиян, оттого и отношение к ним такое.



Владимир Путин / Фото uazmi.org

Подытоживая Обама сравнивает российское правительство с уголовным синдикатом и добавляет: Россия давным давно потеряла свой статус сверхдержавы, мол, экономика такой большой страны уступает в разы меньшим Италии, Канаде и Бразилии и держится на экспорте сырья – нефти и газа, а также на продаже оружия.

Но в то же время, страна имеющая второй ядерный арсенал в мире, никогда им не воспользуется, так как это будет единственный залп – первый и последний. Ведь, не смотря на свои военные базы в других странах, Россия так и не обзавелась реальными союзниками, готовыми ей помочь.

Интересно Росія досі не привітала Байдена з перемогою на виборах у США: Путін пояснив, чому

Что говорил Байден о Росии

А теперь давайте вспомним предвыборные речи Байдена относительно российской агрессии в Украине. Демократ твердо заверил, что поможет Украине, в том числе летальным оружием, а позже вообще назвал Россию врагом №1 для США.

Соединив слова Обамы в мемуарах с решительными речами Байдена в предвыборной гонке, вполне можно допустить, что американцев психологически готовят к противостоянию – враг №1 слаб, пора атаковать.



Джо Байден / Фото Brendan McDermid

Да, можно сказать, что это лишь слова и предположения. Согласен. Тогда давайте посмотрим на претендентов на высокие должности в команде Байдена.

Кто в команде Байдена

Главой аппарата Белого дома может стать Рон Кляйн , во времена Обамы глава администрации вице-президента Байдена.

, во времена Обамы глава администрации вице-президента Байдена. Пентагон может возглавить бывший заместитель министра обороны в первой администрации Обамы Мишель Флорной, которая в свое время занималась вопросами нераспространения ядерного оружия, а во времена президентства Билла Клинтона была специалистом Пентагона по России, Украине и Евразии.

И здесь стоит вспомнить, что уже в феврале следующего года истекает срок договора СНВ-3 о сокращении ядерного оружия. И эксперты допускают, что команда Байдена продлит договор, только на своих условиях, а именно сокращение боеголовок только со стороны России и предоставление Америке полной информации о том, сколько и где именно находится ядерного оружия у Кремля.

Госсекретарем может стать Тони Блинкер, который во времена Обамы был советником по нацбезопасности США. Он еще в сентябре, в интервью CBSNews, говорил о том, что команда будущего президента пересмотрела подходы к противодействию России времен Обамы и готова консолидировать членов НАТО в борьбе с агрессором, насколько это возможно усилить международные санкции и заблокировать все счета окружения Путина по всему миру.

И это будет кнут. А вот пряник будет очень похож на обамовский подход, якобы Байден хочет тут же обрисовать Путину радужное будущее на случай, если тот угомонится, освободит оккупированные территории и перестанет вести себя как агрессор.

Обратите внимание Путін втрачає союзників: як країни блискавично змінюють свій політичний вектор

Как Байден относиться к Украине

Но говоря о наследии Обамы, не стоит забывать слова из мемуаров Джозефа Байдена, которые вышли в 2017 году. В них он пишет о том, что именно Украина дала ему шанс воплотить в жизнь детскую мечту – изменить мир. И еще при Обаме он пытался это сделать.

Профессор политологии Кит Дарден утверждает, что именно Байден часами переубеждал Обаму предоставить Украине летальное оружие еще в 2014 году. Но Обама не сделал этого. Именно поэтому обещания Байдена о тотальной поддержке Украины в войне с Россией, может выглядеть как нереализованный план еще 6-летней давности, которому суждено свершиться.



Барак Обама и Джо Байден / Фото eadaily

К слову, сам Обама уже заявил, что вряд-ли займет какой-то пост в администрации Байдена. Да и нужна ли ему эта формальность? Ведь их позиции с Байденом и его вице-президентом Харрис сходятся, а в команде будущего президента полно его людей. Поэтому Обама действительно может влиять на политику Байдена, но в большей степени на внутреннюю.

Возвращение Обамы в политику

Возвращение Обамы в политику – это скорее сигнал всему американскому обществу о том, что Америка возвращается к нормальной жизни после 4 лет турбулентности. А вот во внешней политике – это скорее сигнал для России о том, что Кремль будет иметь дело не лично с Обамой, а со всей старой командой Обамы, которая еще в 2014 году была готова нанести сокрушительный удар.