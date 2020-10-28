По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия технический осмотр может начать снова действовать с 2022 года. Его отменили из-за коррупционной составляющей, потому что справку можно было купить.

О том, чего следует ожидать от возвращения техосмотра – в эфире 24 канала рассказал автомобильный эксперт Евгений Гудущан. Он также сообщил, что может измениться.

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Возвращение обязательного техосмотра

Это требование Европейского союза, однако наши реалии немного отличаются. Как сообщил эксперт, средний возраст автомобиля в Украине составляет 22 года, в ЕС – 11 лет. Это связано с уровнем дохода людей. Поэтому если применить европейские правила техосмотра, то половина его просто не пройдет.

Тогда придется либо давать взятки, либо утилизировать автомобили,

– считает эксперт.

Плюсы и минусы

Официальная статистика Нацполиции показывает, что из-за ненадлежащего технического состояния авто случается менее 1% аварий. Даже если все машины будут в идеальном состоянии, аварий меньше не станет, считает эксперт.

Мы должны также соблюдать условия ЕС, прежде всего – экологические.

"В Украине каждый водитель заинтересован в том, что его автомобиль был в надлежащем состоянии. Та система, которая сейчас действует, предполагает полную ответственность за техническое состояние своей машины. Поэтому эти изменения – позитивные", – подчеркнул специалист.

Как это будет работать теперь?

Планируют обязать легковушки и грузовики с массой до 3,5 тонн проходить первую проверку через 4 года с момента регистрации, а затем каждые 2 года.

Мотоциклы с двигателем объемом более 125 кубических сантиметров должны будут проходить проверку каждые 2 года.

Смотрите видео 24 Канала о возвращении обязательного техосмотра: