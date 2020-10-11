Впервые в истории должность гендиректора ВТО займет женщина. На пост главы ВТО претендуют 2 кандидата.

Третий раунд консультаций начнут 19 октября, он будет продолжаться до 27 октября. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Одна из 2 претенденток, вышедших в финальный раунд выбора нового гендиректора ВТО, станет 7 гендиректором организации.

Представитель Новой Зеландии и председатель генерального совета ВТО Дэвид Уокер и координаторы, которые работали с ним, заявили, что из 5 кандидатов выбрали женщин, которые получили наибольшую поддержку со стороны членов организации.

Среди претенденток на пост – бывшая директор Всемирного банка, экс-глава Минфина и МИД Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала и министр торговли Южной Кореи Ю Мен Хи.



Нгози Оконджо-Ивеала / Фото Bloomberg

"Наша цель заключается в том, чтобы поощрять и облегчать достижение консенсуса между членами и способствовать переходу от финального списка из 2 кандидатов до принятия решения о назначении", – заявил Уокер.



Ю Мен Хи / Фото RFI