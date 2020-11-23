Впервые в истории: экс-лидер Франции окажется на скамье подсудимых из-за возможной коррупции
В Париже 23 ноября должен начаться суд по делу бывшего президента Франции Николя Саркози. Его обвиняют в коррупции и злоупотреблении влиянием.
Саркози, возглавлявший Францию с 2007 по 2012 годы, станет первым экс-президентом в современной истории страны, который появится на скамье подсудимых. Об этом сообщает BFMTV.
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В чем обвиняют Саркози
65-летнего Саркози обвиняют в том, что он якобы пытался подкупить судью в обмен на информацию о расследовании финансирования его партии. Вместе с Саркози по делу проходит его адвокат Тьерри Герцог и бывший судья Жилберт Азибер.
Бывший президент отвергает все обвинения. Судебное разбирательство запланировано до 10 декабря, но эти планы могут скорректировать из-за коронавируса. 73-летний Азиберт уже попросил отложить слушания по медицинским причинам.
Заметим, что это уже четвертое дело в отношении Саркози. Его также обвиняют:
- в участии в "преступной группе",
- в участии в деле о подозрении в финансировании его предвыборной кампании из Ливии в 2007 году;
- в нелегальном финансировании избирательной кампании 2012 года, в которой показатели расходов якобы были занижены.
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