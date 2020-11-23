В Париже 23 ноября должен начаться суд по делу бывшего президента Франции Николя Саркози. Его обвиняют в коррупции и злоупотреблении влиянием.

Саркози, возглавлявший Францию с 2007 по 2012 годы, станет первым экс-президентом в современной истории страны, который появится на скамье подсудимых. Об этом сообщает BFMTV.

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В чем обвиняют Саркози

65-летнего Саркози обвиняют в том, что он якобы пытался подкупить судью в обмен на информацию о расследовании финансирования его партии. Вместе с Саркози по делу проходит его адвокат Тьерри Герцог и бывший судья Жилберт Азибер.

Бывший президент отвергает все обвинения. Судебное разбирательство запланировано до 10 декабря, но эти планы могут скорректировать из-за коронавируса. 73-летний Азиберт уже попросил отложить слушания по медицинским причинам.

Обратите внимание! Ранее во Франции судили еще одного бывшего президента Жака Ширака. Его обвиняли за фиктивное трудоустройство в Париже и осудили в 2011 году. Но Ширак никогда не выступал перед судьями из-а состояния здоровья. Поэтому, случай Саркози является уникальным, ведь до него еще ни один бывший президент Франции не был на скамье подсудимых.

Заметим, что это уже четвертое дело в отношении Саркози. Его также обвиняют: