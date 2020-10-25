Папа Римский Франциск назвал имена 13 новых кардиналов. Они в будущем будут иметь право выбирать нового понтифика. Среди них и архиепископ Вашингтона Уилтон Грегори. Он стал первым в истории кардиналом-афроамериканцем.

Имена новых 13 кардиналов папа Франциск озвучил в воскресенье, 25 октября, на площади Святого Петра в Ватикане. Публичная консистория, в ходе которой им будет предоставлен кардинальский сан, состоится 28 ноября, сообщает Vatican News.

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Среди новых кардиналов будет и архиепископ Вашингтона Уилтон Грегори. Он станет первым афроамериканцем, получившим кардинальский сан. Однако он не будет первым чернокожим кардиналом в Ватикане, ведь ранее этот титул получали священники из Африки.

Ранг кардинала означает, что Уилтон Грегори станет одним из высших лиц в Католической церкви. Кроме того, он войдет в число кардиналов, имеющих право избирать следующего Папу Римского. Таким правом обладают кардиналы, которым еще не исполнилось 80 лет (Уилтону Грегори 72 года).

Уилтон Грегори известен в США своей поддержкой ЛГБТ-движения. В мае 2019 года был назначен архиепископом католической церкви в Вашингтоне (округ Колумбия). Глава вашингтонской церкви считается самым влиятельным в стране из-за ее близости к политикам. Он сменил на этом посту Дональда Вюрла, который еще в 2018 году подал в отставку после скандала с покрытием священников-педофилов. До этого Уилтон Грегори служил архиепископом в Атланте.