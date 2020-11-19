Дональд Трамп может войти в историю как первый президент США, который пропустил заседание G20. Саммит состоится 21-22 ноября в виртуальном формате.

Заседание G20 пройдет под председательством Саудовской Аравии. Об этом сообщает CNN.

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Сейчас Белый дом не подтвердил присутствие Трампа на саммите. В последнее время президент США пропустил несколько саммитов. На них интересы Трампа представлял советник по вопросам нацбезопасности.

По данным местных СМИ, даже ближайшие советники не знают, посетит ли Трамп встречу G20. Известно, что во время мероприятия в Саудовской Аравии будет находиться государственный секретарь США Майк Помпео.

Что известно о саммите G20