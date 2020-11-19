Впервые в истории: Трамп может пропустить саммит G20
Дональд Трамп может войти в историю как первый президент США, который пропустил заседание G20. Саммит состоится 21-22 ноября в виртуальном формате.
Заседание G20 пройдет под председательством Саудовской Аравии. Об этом сообщает CNN.
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Сейчас Белый дом не подтвердил присутствие Трампа на саммите. В последнее время президент США пропустил несколько саммитов. На них интересы Трампа представлял советник по вопросам нацбезопасности.
По данным местных СМИ, даже ближайшие советники не знают, посетит ли Трамп встречу G20. Известно, что во время мероприятия в Саудовской Аравии будет находиться государственный секретарь США Майк Помпео.
Что известно о саммите G20
- Саммиты G20 происходят с 2008 года.
- В декабря 2019 года "Большую двадцатку" возглавила Саудовская Аравия.
- Целью G20 является достижение стабильного и устойчивого роста мировой экономики на благо всех стран.
- Ежегодно саммит проходит под председательством новой страны.
- На страны G20 приходится более 85% мирового ВВП.
- В G20 входят: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Корея, Мексика, Германия, ЮАР, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Япония и Европейский Союз.
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