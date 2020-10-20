В Министерстве обороны сделают перераспределение средств для того, чтобы закупить украинский комплекс крылатых ракет Р-360 "Нептун" уже в 2020 году. Это будут первые крылатые ракеты с 1994 года на вооружении у украинской армии.

О закупке ракет сообщил министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба ведомства. Он добавил, что в ближайшее время будет сформирован официальный заказ, а также задачи по количеству и срокам поставки ракет.

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Кроме того, Таран считает, что катерам военно-морских сил Украины также необходима корабельная версия комплекса "Нептун". Разработка подобного типа вооружения, по его мнению, должна стать следующим этапом в модернизации флота.

Заметим, что бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в 2018 году заявил, что со дня подписания Будапештского меморандума в 1994 году на вооружении в армии Украины не оставалось ни одной крылатой ракеты.

"Нептун" хорошо продемонстрировал свои боевые возможности во время государственных испытаний. Он станет мощным инструментом сдерживания агрессивных действий противника на море. Дивизионы, вооруженные этим комплексом, будут размещены в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей,

– сказал Андрей Таран.

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