Впервые за 30 лет во французском зоопарке "Амневиль" родился жираф "Ротшильда". Этот вид считают самым редким в мире.

Случаев их рождения во Франции совсем мало. Об этом сообщает RFI.

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Жирафенок родился 28 сентября – он имеет рост 1,75 метра и весит 57 килограммов. Однако имя ему до сих пор не выбрали, за это в ближайшие дни должны проголосовать работники зоопарка.

VIDEO: A Rothschild's giraffe calf weighing 57 kilos and measuring 1.75 m tall filmed at Amnéville zoo, eastern France, where she was born on September 28. The species is one of the most endangered distinct populations of giraffe. pic.twitter.com/vWbccd2jt1 — AFP news agency (@AFP) October 7, 2020