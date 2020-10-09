Впервые за 30 лет: в зоопарке Франции родился редкий жираф – видео
Впервые за 30 лет во французском зоопарке "Амневиль" родился жираф "Ротшильда". Этот вид считают самым редким в мире.
Случаев их рождения во Франции совсем мало. Об этом сообщает RFI.
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Жирафенок родился 28 сентября – он имеет рост 1,75 метра и весит 57 килограммов. Однако имя ему до сих пор не выбрали, за это в ближайшие дни должны проголосовать работники зоопарка.
Чем особенные жирафы "Ротшильда"?
Соответствующий вид охраняют зоозащитники, ведь всего в дикой природе осталось примерно 700 жирафов "Ротшильда".
Породу считают самой высокой среди жирафов – взрослые особи могут достигать 6 метров. Их можно встретить на соответствующих территориях Уганды и Кении.
Также жирафы "Ротшильда" отличаются отсутствием пятен на ногах и количеством спорыньи на голове – их у них 5.