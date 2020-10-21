Таиланд начинает перезапускать туристическую отрасль, чтобы восстановить экономику. Об этом сообщает Channel News Asia.

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Заметим, что местной прессе не разрешат встречать в аэропорту первых туристов.

Во время пандемии коронавируса в Таиланде заболели COVID-19 3 709 человек. Страна относится к зеленой зоне. Это означает, что по прибытии из Таиланда украинцам не надо проходить самоизоляцию.

Обратите внимание. В 2019 году Таиланд посетили 40 миллионов туристов. Доходы, полученные от туристической отрасли составили 10% ВВП страны.