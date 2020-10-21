Впервые за 7 месяцев Таиланд начал принимать туристов: какие условия
Власти Таиланда 20 октября решили впустить в страну иностранных туристов впервые за 7 месяцев с начала пандемии коронавируса. В стране ввели специальные визы.
Таиланд начинает перезапускать туристическую отрасль, чтобы восстановить экономику. Об этом сообщает Channel News Asia.
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Кто первым приехал в Таиланд
- Первыми в Таиланд попали 39 китайских туристов. Они приехали из города Шанхай.
- Такой выбор сделали, потому что в 2019 году именно китайцы больше всего посещали Таиланд.
- Также Власти Таиланда считают, что Китай успешно контролирует распространение инфекции коронавируса.
Какие правила для туристов в Таиланде
- Перед вылетом туристы должны сделать ПЦР-тест на коронавирус и приобрести страховой полис, который покрывает лечение COVID-19.
- По прибытии в Таиланд туристы должны 14 дней находиться на карантине в больнице или отеле.
- Специальная туристическая виза позволяет отдыхать только в определенной зоне.
- Туристы должны использовать в Таиланде специальное приложение, которое будет отслеживать их передвижение.
Заметим, что местной прессе не разрешат встречать в аэропорту первых туристов.