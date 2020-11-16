Ким Чен Ын появился на публике впервые за 25 дней. Лидер Северной Кореи посетил заседание политбюро Трудовой партии.

Лидер КНДР обсудил эпидемию коронавируса, а также уточнил задачи для различных ветвей власти в борьбе с эпидемией. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

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Ким Чен Ын призвал к "усилению чрезвычайного противоэпидемического фронта".

Также во время выступления перед Трудовой партией лидер Северной Кореи призвал сохранять "высокую боевую готовность, строить плотную блокирующую стену и еще больше активизировать противоэпидемическая работу".

К слову, согласно данным властей КНДР, в стране не зафиксировали ни одного заражения COVID-19.

Обратите внимание! Последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике еще 22 октября. Тогда глава КНДР посетил кладбище в Пхенан-Намдо, где почтил память китайских военных, погибших в Корейской войне.