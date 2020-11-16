Впервые за почти месяц Ким Чен Ын появился на публике
Ким Чен Ын появился на публике впервые за 25 дней. Лидер Северной Кореи посетил заседание политбюро Трудовой партии.
Лидер КНДР обсудил эпидемию коронавируса, а также уточнил задачи для различных ветвей власти в борьбе с эпидемией. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
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Ким Чен Ын призвал к "усилению чрезвычайного противоэпидемического фронта".
Также во время выступления перед Трудовой партией лидер Северной Кореи призвал сохранять "высокую боевую готовность, строить плотную блокирующую стену и еще больше активизировать противоэпидемическая работу".
К слову, согласно данным властей КНДР, в стране не зафиксировали ни одного заражения COVID-19.
Обратите внимание! Последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике еще 22 октября. Тогда глава КНДР посетил кладбище в Пхенан-Намдо, где почтил память китайских военных, погибших в Корейской войне.
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